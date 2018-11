Festa Ferrari all’autodromo di Monza: finali mondiali, esposizioni e show In Brianza tornano le Finali Mondiali Ferrari. Da giovedì 1 novembre fino a domenica 4 novembre, autodromo di Monza colorato di rosso tra finali dei campionati, esibizioni, esposizioni e il Ferrari Show di domenica.

In Brianza tornano le Finali Mondiali Ferrari. Da giovedì 1 novembre fino a domenica 4 novembre l’autodromo di Monza diventa provincia di Maranello grazie alla festa rossa che torna nel parco per la quarta volta e dopo un’assenza di dodici anni. Nel 2006 ci fu poi il commovente saluto a Michael Schumacher che lasciava la marca automobilistica più importante al mondo dopo undici anni.

In programma prove, qualifiche e gare dei tre campionati Ferrari Challenge (Europe, North America, Asia Pacific), esclusive attività di F1 Clienti, Programmi XX, esposizioni e spazi per tutta la famiglia e il Ferrari Show di domenica.

Quattro giornate in cui i tifosi potranno assistere ai vari momenti dalle tribune (gratuitamente) e accedendo all’exhibition paddock (ingresso 15 euro a giornata, abbonamento 4 giorni 20 euro). Il parcheggio sarà gratuito giovedì, a pagamento negli altri giorni (abbonamento 3 giorni, 10 euro auto, 5 euro moto).

Sono tre i campionati zonali in pista ciascuno con la doppia gara da trenta minuti l’una, la prima venerdì e l’altra il giorno dopo. Europa, Nord America, Asia e Pacifico, sono le tre serie del Ferrari Challenge che chiudono appunto le rispettive stagioni a Monza e se per alcuni di questi Trofei i giochi sembrano già fatti, resta sempre il piacere di vedere griglie piene di capolavori modenesi marchiati Ferrari 488. La domenica, con partenza alle ore 9, la prima delle tre competizioni più suggestive, le Finali Mondiali a cui prendono parte nelle varie categorie tutti i partecipanti di questi giorni. L’ultima, la più combattuta ed importante, vedrà il via attorno alle 13.

Ma non solo gare, perché ci saranno un gran numero di esibizioni non agonistiche ad iniziare da quelle della F1 Clienti, il reparto che tiene operative le monoposto del passato, compreso quello recente, e che hanno corso e vinto sulle piste di tutto il mondo fra cui Monza. Altri piloti privilegiati sono coloro che guideranno con il Programma XX, guidando supercar appositamente costruite a Maranello per il solo scopo di girare in pista con prestazioni da Formula 1.

Infine il clou è previsto per domenica a partire dalle 14 con il Ferrari Show.

