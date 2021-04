Ferrari Challenge Europe, il programma all’autodromo nazionale di Monza Il programma del Ferrari Challenge Europe, ventinovesima edizione del campionato monomarca che esordisce a Monza e apre la stagione sportiva dell’Autodromo Nazionale

Il rombo dei motori incuriosisce da qualche giorno, venerdì le prove libere: nel weekend due giorni di gare con il Ferrari Challenge Europe, ventinovesima edizione del campionato monomarca che esordisce a Monza e apre la stagione sportiva dell’Autodromo Nazionale.

Il programma prevede quarantatrè Ferrari 488 Challenge Evo in quattro categorie: il Trofeo Pirelli, il Trofeo Pirelli Am, la Coppa Shell e la Coppa Shell Am. L’evento è a porte chiuse per il pubblico.

Sabato prove libere dalle 9 alle 11.30. Le qualifiche ufficiali della Coppa Shell impegnano la pista monzese sabato dalle 12 alle 12.30 e domenica dalle 10.30 alle 11 mentre il Trofeo Pirelli scende in pista sabato dalle 14 alle 14.30 e domenica dalle 11.30 alle 12.

Spazio alle gare invece il pomeriggio. Sabato 10 aprile alle 15.30 c’è la prima gara della Coppa Shell, seguita alle 16.45 da gara-1 del Trofeo Pirelli. Domenica lo start delle gare-2 di Coppa Shell e Trofeo Pirelli è rispettivamente alle 14 e alle 15.15. La giornata si conclude con i test del Club Competizioni GT dalle 16.30 alle 17.30.

Programma dettagliato sul sito www.monzanet.it dove verranno anche pubblicate le dirette streaming delle gare.

