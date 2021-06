Eriksen, sorriso e pollice alzato su Instagram: «Sto bene, grazie per tutti i vostri messaggi» Sorriso e pollice alzato per Christian Eriksen in un post su Instagram per tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo il grave malore in Danimarca-Finlandia di Euro 2020.

“Ciao a tutti, una grande grazie per i vostri dolci e straordinari auguri e messaggi arrivati da tutto il mondo. Significano molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo fare ancora qualche esame in ospedale, ma mi sento ok. Ora tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutta la Danimarca, Christian”.

Sorriso e pollice alzato per Christian Eriksen in un post su Instagram per tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo il grave malore nel match con la Finlandia di Euro 2020. Il numero 10 della Danimarca ha postato la foto dall’ospedale rassicurando sulle sue condizioni: sabato era stato rianimato in campo alla fine del primo tempo della partita.

