Enduro: il desiano Gil Citterio terzo nella prima prova del campionato regionale, col tricolore motorally nell’obiettivo Importante piazzamento del desiano Gilberto Citterio nella prima prova del Campionato Regionale Lombardo di enduro: terzo posto gareggiando in sella alla Ktm 350 cc. Ma l’obiettivo stagionale è il titolo italiano motorally.

Importante piazzamento di Gilberto Citterio: il pilota di Desio, tesserato al M.C.Endurology di Milano, figlio del mai dimenticato Anselmo, argento a Londra 1948 nella gara di inseguimento a squadre su pista, si è classificato al terzo posto gareggiando in sella alla Ktm 350 cc, nella prima prova del Campionato Regionale Lombardo di enduro svoltasi a Cerro Maggiore e organizzata dal M.C. Melegnano. I piloti i al via (complessivamente hanno superato le quattrocento unità) hanno gareggiato suddivisi in sette categorie: top class – cadetti – junior – lady – senior - territoriali ed altrettante sottocategorie relative al tipo di moto utilizzata fino a 250 cc 2 tempi ed oltre 250 cc; stesso regolamento per moto 4 tempi fino a 250 ed oltre 250 cc.

La gara si è sviluppata su una pista di circa quaranta chilometri da percorrere tre volte con due prove cronometrare ad ogni giro di circa 4 km ciascuna.

“Il percorso era abbastanza facile anche se, a causa della siccità, c’era molto polvere che ha disturbato i piloti – commenta Gil Citterio - Alla fine mi sono posizionato al terzo posto nella categoria ultraterritoriali 4 tempi oltre. Un piazzamento importante ottenuto nella gara di esordio”.

Il Campionato lombardo di enduro 2022 è articolato su sei prove e la prossima sarà il 3 aprile a Misinto.

“A questa gara, mio malgrado, non potrò partecipare perché quasi concomitante con la prima di campionato italiano motorally in programma nei giorni 8, 9 e 10 Aprile a Graffignano, Viterbo. Mi dispiace veramente ma anche quest’anno il mio principale obiettivo è il titolo italiano motorally che ho già vinto nel 2016. Anche questo campionato si svolge su 5 prove ma di due giorni l’una e sono sparse in tutta Italia, Sardegna compresa. Comunque vedremo come si svilupperà questa stagione”.

Gilberto Citterio ha concluso la stagione 2021 gareggiando nell’Isola d’Elba unitamente al nipote Alessandro nel Fim Enduro Vintage Trophy evento mondiale riservato alle moto d’epoca da Regolarità, ideato dalla Federazione Internazionale di Motociclismo su proposta della Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Emozionante e adrenalinico sin dal primo giorno di gara, il FIM Enduro Vintage Trophy ha vissuto il suo epilogo con un’ultima emozionante prova presenti 357 piloti rimasti in competizione. Tra loro Gil Citterio che, con una Moto Guzzi 250 cc, ha concluso la competizione al 16mo posto nella categoria A5.

