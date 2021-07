Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ecco il Monza di mister Giovanni Stroppa: «Combattivo, per coniugare bel gioco e risultati» - VIDEO Saluta Davide Frattesi.

Un Monza combattivo, che a testa bassa deve lavorare tanto per coniugare il bel gioco e i risultati richiesti. Ecco la ricetta di mister Giovanni Stroppa, tornato là dove era stato giocatore e presentato lunedì 5 luglio all’U-Power Stadium. L’inizio ufficiale della nuova stagione.

Una questione di cuore, un ritorno in famiglia, hanno detto il mister e l’ammiistratore delegato Adriano Galliani.

“Sono tornato a casa, ci sono tutte le componenti per far bene, la società è organizzata in maniera maniacale, cercherò di portare bel gioco oltre che i risultati e sono concentrato al 100% su questa avventura” ha detto Stroppa tornato a Monza 32 anni dopo la sua esperienza da calciatore e ha ritrovato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani dopo i suoi trascorsi nel Milan.

“Abbiamo scelto Stroppa perché coniuga i risultati al bel gioco come vuole il presidente Berlusconi, ci lega a lui una lunghissima storia d’amore, Monza è nel suo destino, abbiamo mancato di pochissimo la Serie A, ma ci riproveremo, cerchiamo di andarci e basta, senza slogan” ha commentato l’amministratore Delegato biancorosso Adriano Galliani, seduto in conferenza stampa accanto al direttores sportivo Filippo Antonelli.

Il mercato biancorosso intanto punta a sfoltire il gran numero di giocatori in rosa.

“Per forza - ha detto Stroppa - E per il limite d’età sei-sette sono in uscita”.

Saluta Davide Frattesi, ringraziato nel pomeriggio dalla società: i suoi piani sono da Serie A.

