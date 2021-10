Cross per tutti, riparte con una gara unica e la festa per i dieci anni

Cross per tutti 2020 - foto Cross per tutti

Dopo un lungo, forzato stop di 21 mesi causa Covid, ritorna il circuito di corsa campestre tra i più partecipati, questa volta con una sola gara per celebrare i 10 anni della manifestazione. L’appuntamento è per domenica 14 novembre 2021 a Paderno Dugnano, nel parco del Centro Sportivo “Enrico Toti”, casa dell’Euroatletica 2002, che organizzerà insieme alle altre società del circuito: Atletica Cesano Maderno, Atletica Cinisello Balsamo, GSA Brugherio, Par Canegrate, Team Brianza Lissone.

A festeggiare questa edizione del decennale ci saranno anche gli sponsor: Affari & Sport, Mizuno, Gr Group, Pro Action e Sport-org. Il programma gare seguirà il tradizionale svolgimento: apertura con master, elite, donne, under 20 e poi le categorie giovanili dagli esordienti ai cadetti.

La prima gara del Cross per Tutti si svolse domenica 15 gennaio 2012 a Paderno Dugnano. Nelle otto gare in programma presero parte 900 atleti di 88 società. Nell’ultima edizione completa, quella del 2019, gli atleti partecipanti sono stati più di 3600, in rappresentanza di 200 società. L’ultima gara del Circuito è stata quella di Seveso del 9 febbraio del 2020. La decisione di Regione Lombardia di sospendere tutte le manifestazioni sportive, a causa dell’inizio della pandemia di Covid, arrivò nella serata di sabato 22 febbraio. Tutto era già pronto per una gara a Cinisello Balsamo.

