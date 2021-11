Atletica leggera Cross per tutti 2021 Paderno Dugnano - foto Roberto Mandelli/Cross per tutti

Cross per tutti del decennale a Paderno Dugnano: tutti i risultati sotto la pioggia - FOTO Compleanno bagnato per il Cross per Tutti che a Paderno Dugnano in tappa unica ha festeggiato i dieci anni di corse campestri: 1688 atleti al via, i risultati.

Compleanno bagnato per il Cross per Tutti. Dopo 20 mesi di attesa e di stop forzato per il Covid, è tornato in campo il circuito di corse campestri per festeggiare, con una sola gara, la sua decima edizione. La tappa di Paderno Dugnano, domenica 14 novembre, si è svolta sotto una fitta pioggia e nel fango. Ne ha risentito la partecipazione, che si è attestata a 1688 arrivati, ma è rimasto altissimo l’agonismo e l’entusiasmo in campo.

La Gara elite maschile (6 km) è stata vinta dall’esperto Stefano Casagrande (Azzurra Garbagnate), 33 anni, allenato da Amedeo Nicoli, due volte agli Europei di cross tra gli under 23.

“Preferisco il terreno asciutto perché non mi sporco, ma sul fango vado meglio - scherza il vincitore - Non correvo cross da tanto tempo, ma riesco sempre bene a bilanciare le traiettorie e a rilanciare dopo le curve. Ora l’obiettivo è qualificarmi con la mia squadra alla finale nazionale dei CDS”.

Atletica leggera Cross per tutti 2021 Paderno Dugnano: al centro (in nero) il presidente Fidal provinciale Paolo Galimberti - foto Roberto Mandelli/Cross per tutti

Alle sue spalle, dopo 21 secondi, si è piazzato il combattivo Matteo Burburan (Forti e Liberi Monza), primo degli under 23, davanti all’under 23 gambiano Ibrahim Jammeh (CUS Pro Patria Milano). Tra i Master, Tommaso Ravà (DK Runners) ha vinto negli M40, Marco Vittorio Fumagalli (Runners Bergamo) negli M35 e Marco Ferrario (Ondaverde) negli M45.

Nella Gara femminile (4 km) tutto secondo pronostico, con la junior Sara Gandolfi (Atletica Gisa) che dopo il via al colpo di pistola ha staccato tutte le avversarie. L’atleta di Seveso è in cerca del pass per gli Europei di cross di Berlino. Domenica prossima a Trieste cercherà di conquistarsi un posto tra le azzurrine.

Dietro la Gandolfi è arrivata la prima delle senior, la triatleta Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team), 31 anni, quindi la junior Aleksandra Garavaglia (Atletica Vigevano). Matilde Bonacina (CUS Pro Patria Milano) si è imposta nelle Allieve, Giorgia Cantù (CUS Pro Patria Milano) tra le U23. Nelle categorie Master successi per Silvia Gilardi (SEV Valmadrera - F40) Valentina Pelosi (Euroatletica 2002 – F45), Nives Carobbio (Atletica Paratico – F50), Tiziana Zanga (Atletica Paratico – F55), Elisa Pelliccioli (Atletica Di Lumezzane – F60), Anna Angrisani (Pol. Bellano – F65), Marilena Cenedella (Atletica Ambrosiana – F70).

La gara degli under 20 (4 km) si è conclusa con una lunga volata a quattro dove a prevalere è stato l’allievo Lorenzo Surico (Euroatletica 2002), che ha battuto il compagno e favorito Luca Andreis; terzo lo junior Natan Russom Ghebregiorghis (CUS Pro Patria Milano).

Nei Master over 50, corsa solitaria per Fabio Cattaneo (GAP Saronno – M50), che ha lasciato sfogare gli avversari per un chilometro, per poi staccarli e tagliare il traguardo con mezzo minuto su Oscar Balbiani (Atl.Lecco-Colombo) e Paolo Donati (Ondaverde), primo tra gli M55. Nelle altre categorie, vittorie di Francesco Barletta (Euroatletica – M60), Aurelio Moscato (Cernuschese – M70), Giovanni Lunardi (Euroatletica 2002 – M65), Gian Mario Boffelli (Atletica Valle Brembana – M75), Oscar Iacoboni (Euroatletica 2002), Remo Andreolli (Atletica Cinisello – M85).

Nelle categorie giovanili, bella prova tra le Cadette per la polivalente Sofia Sidenius (Atleticrals2 – Teatro La Scala), campionessa regionale di prove multiple. argento per la biellese Silvia Signini (Bugella Sport), bronzo per la triatleta Giulia Bergamin (Team Brianza Lissone).

Tra i Cadetti vittoria del favorito Mattia De Rocchi (Atletica Muggiò), campione regionale dei 1000 metri. Con una irresistibile progressione finale, ha piegato la resistenza degli avversari. Secondo posto per Alessandro Maxim Clima (Atletica Gessate) che al termine di una tiratissima volata ha superato Pietro Giovanni Rossi (Atl.Riccardi Milano).

I podi delle gare della cateoria Ragazzi/e. Nati 2008: 1° Thomas Colombo (Riccardi Academy), Gianluca Duoccio (Vis Nova Giussano), Davide Santambrogio (5 Cerchi Seregno) – 1° Arianna Vischioni (Geas Atletica), Marta Prada (La Fenice), Camilla Di Marco (Atletica Muggiò)

Nati 2009: 1° Riccardo Villa (Euroatletica 2002), Andrea Lanzillotta (PBM Bovisio), Tommaso Resta (Atletica Cesano) – 1° Caterina Meani (Athl. Villasanta), Aurora De Marco (Virtus Groane), Anna Maira (OSA Saronno).

L’appuntamento con il Cross per Tutti, 11esima edizione, è in programma per il mese di gennaio, con la prima tappa.

