Atletica Cross per Tutti 2022 Brugherio a destra Nicole Reina - foto Roberto Mandelli/Cross per Tutti

Cross per Tutti, chiusura in festa a Brugherio: 2.200 atleti all’arrivo, tra le donne vince Reina Ultima gara del Cross per Tutti 2022 a Brugherio, al Parco Increa, con 2.200 atleti al traguardo. Tra le donne vittoria dell’azzurra Nicole Reina. I risultati.

L’ultima tappa del Cross per tutti a Brugherio, disputata all’interno del Parco Increa, ha entusiasmato i 2.200 atleti che hanno completato la gara. Venerdì 18 marzo la festa finale con le premiazioni al Cineteatro Excelsior di Cesano Maderno.

Gara Elite (6 km) - L’under 23 Mattia Grifa (Azzurra Garbagnate) ha vinto dopo una volata irresistibile piegando Karim Bendahou (Pro Sesto). Subito dietro si sono classificati Davide Zanella (La Fenice) e Tommaso Grassi (Azzurra Garbagnate), primo dei senior. A seguire Luca Riccardi (CBA Cinisello), Davide Caputo (idem), Lorenzo Pozzi (Pro Sesto), Federico Castrovinci (idem), Dario Ciardelli (Vegna Power - M40), Martino Galvani (Daini Carate), Itochor Meloni (Pro Sesto), Danilo Di Marco (Almosthere - M35), Maurizio Nieli (VCA Milano) 17° e primo M45.



Gara Femminile (4 km) – Nicole Reina (CUS Pro Patria Milano) con l’occhio al Campionato Italiano di cross corto di settimana prossima a Trieste, ha vinto come da pronostico. Secondo posto per la junior Nicole Coppa (Bracco Atletica), terza la migliore delle master, Eliana Valeria Silvera Silva (CBA Cinisello - F35). Poi altre due junior, Laura Segor e Francesca Triaca (CUS Pro Patria Milano), Alessandra Renda (Us.San Vittore Olona), prima under 23, Giorgia Cantù (CUS Pro Patria), Elvira Marchianò (Milano Atletica), Nausicaa Taraschi (Pro Sesto), Elena Magrini (NA Fanfulla), prima delle Allieve, Chiara Fumagalli (I Bocia Verano).

Gara under 20 (4 km) – La prova si è risolta nel finale con lo junior Lorenzo Surico (Euroatletica) che ha superato Filippo Mariani (CUS Pro Patria), terzo Gabriele Goffi (CUS Pro Patria), poi Davide Bolzoni (CUS Pro Patria) primo degli Allievi, più dietro Luca Andreis (Euroatletica), Giorgio Lorusso (Team-A Lombardia), Daniele Frezzato (CBA Cinisello), Mattia De Rocchi (Forti e Liberi Monza), Nicola Fumagalli (Team-A Lombardia).

Gara Master over 50 (6 km) – Dopo una gara appassionante in volata si è imposto Felice Piantanida (Escursionisti Civates - M55) che ha superato Stefano Bulessi (Circolo Guardia di Finanza - M50). Oscar Balbiani (Atletica Lecco-Colombo) ha difeso il terzo posto da un pimpante Gerardo Milo (PBM Bovisio).

Ultima passerella anche per Oscar Iacoboni (Euroatletica 2002), il decano del circuito in gara tra gli M85.

Gare giovanili - La campionessa provinciale Cadette, Rebecca Borgonovo (Geas Atletica) ha vinto con ampio vantaggio su Ludovica Bonizzi (Euroatletica 2002), terza Marta Prada (La Fenice).

Tra i Cadetti, primo posto per Giacomo Secchi (Atl. Concorezzo) impegnato fino in fondo da Alessandro Zanghi (La Fenice), terzo classificato Alessandro Belotti (Euroatletica 2002).

Ragazzi/e 2009 – Dopo una gara accorta e intelligente sui primi due gradini del podio sono saliti Andrea Lanzillotta e Mattia Vazquez (PBM Bovisio). Dietro le due maglie viola si sono piazzati Simone Chiuchiù (5 Cerchi Seregno). Al femminile, doppietta per la Virtus Groane che ha festeggiato con Aurora Demarco e Giulia Rossetti, terza Elisabeth Mitrofan (Atl.Cernusco).

Ragazzi/e 2010 - Appassionante sfida a due tra Fabrizio Lanzini (GSA Brugherio), al terzo successo consecutivo, e Alessandro Foroni (Atl.Meneghina), con Gabriele Saia (Atletica Desio) terzo. Quinta vittoria per Asia Scimone (Atl.Meneghina) davanti a Chiara Terrani (Atl. Desio) e Maddalena Ravà (Atl.Meneghina).

Esordienti 10 - Vittorie per Eyob Pititto (Geas Atletica) e Sara Mottadelli (Pol. Besanese) per i nati 2011; Federico Cella (Atl. Tra i nati 2012.

