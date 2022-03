Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Atletica partenza di una gara del Cross per tutti 2022 - foto Cross per tutti

Cross per Tutti 2022: la festa dei campioni è a Cesano Maderno Venerdì 18 marzo festa finale per il Cross per Tutti 2022: i campioni sfilano nel Cineteatro Excelsior di Cesano Maderno, l’ingresso è riservato ad atleti e società premiate.

La festa finale del Cross per Tutti 2022 è in programma venerdì 18 marzo nel Cineteatro Excelsior di Cesano Maderno dove sfileranno i campioni dell’11esima edizione del circuito. Stante le vigenti normative anti Covid, l’ingresso al teatro non sarà libero, ma riservato ad atleti e società premiate.

Sul palco saliranno i primi tre classificati di ogni categoria Assoluti, Master e Giovanile (Esordienti esclusi), mentre le società premiate saranno le prime tre classificate del settore Assoluto, le prime sei del Giovanile e le migliori dieci dei Master. L’ambitissima maglietta di partecipazione riservata alle categorie giovanili (Esordienti, Ragazzi e Cadetti) andrà agli oltre 800 atleti che hanno partecipato a quattro gare.

I nuovi campioni del Cross per Tutti, al meglio dei cinque risultati, sono il besanese Lorenzo Pozzi (Pro Sesto) e la triatleta Rocio Bermejo Blaya (Friesian Team). Nelle altre categorie assolute, vittorie per Davide Zanella (La Fenice) e Alessandra Renda (Us.San Vittore Olona) tra le Promesse; Lorenzo Surico (Euroatletica 2002) tra gli Junior; Edoardo Grassi (Pbm Bovisio) e Anna Sandrelli (Milano Atletica) tra gli Allievi/e.

Nelle categorie giovanili, Giacomo Secchi (Atl.Concorezzo) e Giorgia Franzolini (Euroatletica 2002) vincono tra i Cadetti/e. Per la categoria Ragazzi/e, divisa per anno di nascita, ci sono Andrea Lanzillotta (Pbm Bovisio) e Aurora Demarco (Virtus Groane) tra i 2009; Gabriele Saia (Atl.Desio) e Asia Scimone (Atl.Meneghina) tra i 2010.

Nelle classifiche di società, primo posto per l’Euroatletica 2002, che con 694 punti ha superato il Team A-Lombardia di Brugherio (607) e il CUS Pro Patria Milano (595), campioni uscenti.

Sorpresa anche nella classifica Giovanile, con la vittoria della Pbm Bovisio (22.891 punti; seconda l’Euroatletica 2002 (20.666), terzo il CUS Pro Patria Milano (19.238).

Nessuna novità tra i Master con il nono successo dell’Euroatletica 2002 (1.446 pt), davanti alla Virtus Groane (986) e all’Atletica Cinisello (764).

I campioni Master 2022, suddivisi per categoria sono, M35: Danilo Di Marco (Almosthere) - Elvira Marchianò (Milano Atletica). M40: Dario Ciardelli (Vegan Power) - Silvia Gilardi (SEV Valmadrera). M45: Lorenzo Albini (Libertas Sesto) - Dongxue Wu (Euroatletica 2002). M50: Stefano Bulessi (Atl.Guardia di Finanza) - Monica Damiano (Road Runners Club Milano). M55: Felice Piantanida (Escursionisti Civates) - Laura Canuto (Euroatletica 2002). M60: Antonio Fiume (Runners Legnano) - Sibilla Bariani (Euroatletica 2002). M65: Walter Caldara (Euroatletica 2002) - Lidia Gerosa (Atl.Cinisello). M70: Lionello Pellegrinelli (Atl.Ambrosiana) - Marilena Cenedella (idem). M85: Oscar Iacoboni (Euroatletica 2002).

© RIPRODUZIONE RISERVATA