Cross per tutti 2021: 2.300 atleti a Paderno Dugnano per la prova unica Sono 124 le società attese domenica 14 novembre a Paderno Dugnano per la prova unica di Cross per tutti 2021: 2.300 atleti in tutto.

Saranno più di 2.300 gli atleti di ogni età che domenica 14 novembre saranno presenti al Centro sportivo Enrico Toti di Paderno Dugnano per allinearsi ai nastri di partenza della decima edizione del Cross per Tutti, prova unica per l’edizione edizione 2021. Dopo un forzato stop di 20 mesi causato dalla pandemia, la macchina organizzativa di in circuito di corse campestri tra i più partecipati è pronta a reggere un’invasione sportiva di tali dimensioni. «Il numero di iscritti ci stupisce ma fino a un certo punto - dicono gli organizzatori - Sappiamo della gran voglia di correre da parte degli atleti che si apprestano a impegnarsi con meno limitazioni. Pur con tutte le difficoltà della ripresa, il Cross per Tutti non solo si attesta sulle basi delle passate edizioni, ma addirittura le supera, segno del grande apprezzamento di atleti e società per questa edizione del circuito».

Le società organizzatrici (Euroatletica 2002, Atletica Cesano Maderno, Atletica Cinisello, GSA Brugherio, Par Canegrate, Atletica Team Brianza Lissone) dopo giorni di lavoro hanno preparato tutti i pettorali. Gli oltre 2.300 iscritti rappresentano 124 società provenienti da tutta la Lombardia, ma non solo. Infatti ci sono tra gli iscritti atleti provenienti da Piemonte, Veneto, Trentino, Alto Adige e Toscana. Cifre da record nel settore giovanile: nelle categorie Esordienti (nati 2010-2016) risultano 1300 iscrizioni, nella categoria Ragazzi/e (2008-2009) circa 400, un paio di centinaia per Cadetti/e (2006-2007).

Seguendo il programma delle ultime edizioni del circuito, anche domenica a Paderno Dugnano si svolgeranno 22 gare, a partire dalle 9 del mattino. Il via con i Master uomini over 50 (6 km), poi la Elite maschile (percorso di 6 km) alle 9.40, prova femminile (4 km) alle 10.20, gara under 20/18 maschile (4 km) alle 10.50. Dalle 11.15 le gare del programma giovanile.

Data la straordinarietà e l’unicità della gara dell’edizione del decennale, le premiazioni delle varie prove verranno effettuate immediatamente.

