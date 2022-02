Cross per Tutti Lissone Bosco Urbano - foto Cross per Tutti su Facebook

Cross per Tutti: 1.700 atleti al traguardo nel Bosco Urbano di Lissone, i risultati Un grande successo per il Cross per Tutti a Lissone. La Gara 3 ha visto 1.700 atleti al traguardo del Bosco Urbano, sul percorso tracciato con novità dalla Polisportiva Team Brianza Lissone. Tutti i risultati.

Un grande successo per il Cross per Tutti a Lissone. La Gara 3 ha visto 1.700 atleti al traguardo del Bosco Urbano, dove la Polisportiva Team Brianza Lissone ha allestito un nuovo percorso che ha esaltato le prestazioni dei concorrenti. Nella Gara elite (6 km) successo dell’ex azzurrino bresciano Marco Zoldan (Atl. Rodengo Saiano) che supera Carlo Bedin (Atl.Team-A Brugherio); terzo è il master Salvatre Gambinoi. (Runners ilano Cat.M40).

Gara donne (4 km). La favorita Sara Gandolfi (Pro Sesto) scattata dopo il colpo di pistola e costringe tutte all’inseguimento e conquista il primo posto davanti alla triatleta junior Sofia Spreafico (CUS Pro Patria Milano). Terza Bermejo Blaya, sempre leader delle senior, poi Marta Scerra (Pbm Bovisio Masciago), Alessandra Renda (US San Vittore Olona), Giorgia Cantù (CUS Pro Patria Milano). Elvira Marchianò (Milano Atletica - SF35) si conferma la migliore delle master in 14° posizione.

Gara under 20 (4 km). Vittoria dello junior Lorenzo Surico (Euroatletica 2002), già secondo a Canegrate, davanti al compagno Davide Delaini, primo degli allievi, mentre terzo è il figlio d’arte Francesco Raineri (Atletica Lecco-Colombo Costruzioni). Dietro si piazzano Luca Andreis (Euroatletica 2002), Edoardo Macrì (CUS Pro Patria Milano), Marco Di Stefano (Pol. Besanese), Edoardo Grassi (PBM Bovisio).

Gara master over 50 (6 km). Primo posto sul podio per Fabio Cattaneo (GAP Saronno - M50), tornato nel circuito dopo i quattro successi consecutivi dell’edizione 2020. Due stagioni in più non hanno intaccato il suo motore, così il saronnese ha vinto con pieno merito. Antonio Basilico (Virtus Groane - M50) si inserisce al 2° posto, mentre Oscar Balbiani (Atl. Lecco - M55) nel finale salva il 3° lasciandosi alle spalle Gennaro Piermatteo (Daini Carate B.- M50), Stefano Bulessi (Atletica Circolo Guardia di Finanza - M50), Emiliano Ceraulo (Podismo Muggiano - M50), Felice Piantanida (Escursionisti Civates - M55) e Andrea Cavalli (Atletica Lambro - M50). Al traguardo anche Oscar Iacoboni (Euroatletica 2002), sul percorso da 4 km, decano del gruppo della categoria M85.

Gare giovanili. Per gli under 16 è tempo di Campionato provinciale. Nella gara Cadette (2 km), sorprende tutte il nome nuovo di Letizia Cavallaro (Atletica Malnate). La varesina mette subito alla frusta il gruppo, la segue la favorita Giorgia Franzolini (Euroatletica 2002), che però paga nel finale. Cavallaro tiene la testa fino al traguardo, dietro Rebecca Borgonovo (Geas Atletica) recupera sulla Franzolini e si aggiudica il titolo provinciale. Dietro Franzolini si posizionano le bustocche Matilde Tanzarella e Giulia Macchi (Pro Patria ARC Busto Arsizio), poi Maia Lunghi (Azzurra Garbagnate).

Gara più serrata tra i Cadetti (2 km), dove lo sforzo iniziale di Giacomo Secchi (Atletica Concorezzo) viene rintuzzato dagli avversari. Lo spunto finale vincente è quello di Niccolò Preziuso Noyer (CUS Pro Patria Milano) che supera Matteo Travaini (Pro Patria ARC Busto Arsizio), Giacomo Secchi e Alessandro Belotti (Euroatletica 2002).

Poche sorprese nelle gare Ragazzi/e (1 km). Tra i nati 2009, l’acuto di giornata è quello del varesino Mattia Martin (Atl.Malnate), che sorprende la coppia formata da Riccardo Villa (Euroatletica 2002) e Andrea Lanzillotta (PBM Bovisio), fin qui indiscussi protagonisti della categoria. Al femminile, conferma per Caterina Meani (Athl. Villasanta), che stavolta si lascia alle spalle Aurora Demarco (Virtus Groane) e Iris Acri (CUS). Nelle gare dei nati 2010, Asia Scimone (Atl. Meneghina) fa gara tranquilla e solitaria, davanti alla compagna Maddalena Ravà e a Chiara Terrani (Atletica Desio). Ennesima agevole vittoria anche per Francesco Lollo (Atletica Cesano) davanti a Paolo Valgattarri (CUS Pro Patria Milano) ed Edoardo Rusconi Giannetti (Atletica Monza).

Negli Esordienti 5 (nati 2011/12) vittorie per Luca Striatto (Vis Nova Giussano), Camilla Ronchi (Atletica Monza), Jacopo Ricca (CUS Pro Patria Milano) e Beatrice Negrato (PBM Bovisio).

Dopo una domenica di pausa, il circuito tornerà domenica 20 febbraio a Cinisello Balsamo.

