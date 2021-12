Covid, il velocista Filippo Tortu positivo per la seconda volta: «Mi allenerò a casa» L’oro olimpico con la 4x100 Filippo Tortu è positivo al Covid. Lo ha comunicato sui social, per lui si tratta della seconda volta a distanza di un anno dopo la positività di gennaio 2021.

Filippo Tortu positivo al Covid. L’atleta di Carate Brianza, oro olimpico con la 4x100, l’ha comunicato sui social: “Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test covid e oggi mi è arrivato l’esito della positività. Anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene. Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con più voglia che mai. A presto, un abbraccio”.

Per il velocista delle Fiamme gialle si tratta della seconda volta col covid, a distanza di un anno quasi esatto. Aveva annunciato la positività il 3 gennaio 2021 , sempre sui social, dopo una breve vacanza sulla neve. Venti giorni più tardi la notizia della negativizzazione .

