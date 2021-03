Coronavirus, la Lega nazionale dilettanti ferma il campionato Juniores Il Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti ha comunicato l’interruzione definitiva del campionato Juniores a causa della pandemia di coronavirus.

Era ormai nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità a sancire la decisione. Il Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti della Figc ha comunicato mercoledì 10 marzo l’interruzione definitiva del campionato Juniores, che nel girone B vedeva protagoniste anche le compagni Under 19 di Folgore Caratese, Seregno e Vis Nova Giussano. Questo nell’immediatezza della ripresa dell’attività, che era stata fissata per sabato 20 marzo, dopo la sospensione causata dall’emergenza sanitaria in autunno.

La novità è stata motivata poiché «la situazione relativa al numero dei contagi sul territorio nazionale è tale che ha determinato provvedimenti restrittivi da parte del governo, riguardanti anche l’attività scolastica in presenza» ed alla luce del fatto «che allo stato, pur ipotizzando un format diverso del campionato, con una composizione di gironi territorialmente meno disagiata, non si rivengono le condizioni per una ripresa in assoluta sicurezza per i giovani calciatori» e che «anche l’eventuale prolungamento della stagione sportiva, laddove eventualmente autorizzato dalla Figc, non risulta praticabile per la concomitanza con gli esami di maturità».

Dopo le sole tre giornate disputate, la classifica del girone B vedeva in testa il Caravaggio, a quota nove, con il Seregno secondo, staccato di tre lunghezze ma con una partita da recuperare ed a pari merito con Tritium e Casatese. La Vis Nova Giussano aveva conquistato invece cinque punti in tre match, mentre la Folgore Caratese, in due uscite, aveva ottenuto un pareggio ed una battuta d’arresto.

