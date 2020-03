Coronavirus, il messaggio del Roller Macherio: «Teniamoci distanti oggi per abbracciarci più forti domani» Con gli allenamenti sospesi fino a nuova comunicazione, il Roller Macherio lancia un messaggio positivo da Instagram con i suoi atleti.

Con gli allenamenti sospesi fino a nuova comunicazione, il Roller Macherio lancia un messaggio positivo da Instagram: #andràtuttobene, #iorestoacasa sono solo alcuni degli inviti mostrati dagli atleti in divisa (e anche con metro per calcolare la distanza di sicurezza).

«È giunto il momento di intervenire tutti per il bene del nostro paese. In un momento come questo l’intervento di ognuno di noi è fondamentale per risolvere questa emergenza nazionale. Teniamoci distanti oggi per abbracciarci più forti domani. #iorestoacasa», scrive la società.



(Foto by Elisabetta Pioltelli)

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

