Coronavirus, Filippo Tortu è guarito e sui social scrive: «I’m back»

Guarito, negativizzato. Il responso del tampone è arrivato, e finalmente è una buona notizia: Filippo Tortu si è lasciato alle spalle il Covid-19. Il primatista italiano dei 100 metri l’ha annunciato nel tardo pomeriggio con un post sui propri profili social, così come aveva fatto per comunicare la propria positività nei primi giorni del nuovo anno: «I’m back», ha scritto l’azzurro, pubblicando l’immagine del suo ritorno in pista, con gli occhi che brillano e la mascherina d’ordinanza che comunque non nasconde il suo sorriso.

È ricominciata, dunque, la preparazione del velocista lombardo delle Fiamme Gialle, finalista mondiale a Doha, unico italiano di sempre sotto i dieci secondi nei 100 metri (9.99): si riparte con gli allenamenti in vista degli eventi stagionali, uno su tutti i Giochi olimpici di Tokyo.

