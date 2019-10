Coppa Italia serie D, il Seregno espugna Crema e va agli ottavi: incontrerà la Folgore Caratese Espugnando lo stadio Voltini di Crema, il Seregno si è guadagnato il diritto a disputare gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie D, in cui mercoledì 13 novembre sfiderà i cugini della Folgore Caratese.

L'esultanza azzurra dopo il gol di Blazevic



Una decina di minuti più tardi il direttore di gara ha sorvolato su un atterramento di Artaria da parte di De Angeli nell’area locale. Al 36’ Clerici ha disegnato una parabola deliziosa con un colpo sotto, che Nenadovic in girata ha trasformato nel raddoppio. Quando il più sembrava fatto, nella ripresa Gauzolino ha decretato due massime punizioni in rapida successione per la squadra di Tacchinardi, la prima al 10’, in coda ad una mischia in cui dalla tribuna non è stato ravvisato nulla di che, la seconda al 25’, a causa di un fallo di mano di Mantegazza, che nella circostanza ha rimediato l’espulsione per somma di ammonizioni.



Il contrasto tra De Angeli ed Artaria, per cui gli azzurri hanno chiesto invano il rigore



Buon per i brianzoli che, dopo essere stato superato da Nicola Ferrari, Pesenti abbia neutralizzato il rasoterra di Corioni, murando poi la successiva ribattuta di Porcari da un passo. Alla mezz’ora Giosu ha quindi colpito la traversa, ma la sostanza non è cambiata. Oggi, giovedì, il gruppo festeggerà con un aperitivo aperto a tutta la tifoseria, che a partire dalle 19 sarà ospitato dalla Caffetteria Belle Epoque di via Cavour.

Crema-Seregno 1-2

Marcatori: 14’ pt Blazevic (S), 36’ Nenadovic (S); 10’ st N. Ferrari (C) su rigore.

Crema: Zanellato; Baggi, De Angeli, Giosu; Corna (32’ st Palla), Pignat (30’ st Dragoni), Porcari (36’ st Grea), Geroni (28’ st Kouadio), Rovido (36’ st Campisi); Corioni, N. Ferrari. A disp.: Trapani, Missaglia, Bignami e Minutillo. All.: Tacchinardi.

Seregno: Pesenti; R. Ferrari, Luoni, Mantegazza; Valsecchi (11’ st Invernizzi), Clerici, Bonaiti, Nenadovic (28’ st Gazo), Tocci (13’ st Zoia); Artaria (16’ st Marzeglia), Blazevic (36’ st Tomas). A disp.: Lupu, Bertani, Marini e Borghese. All.: Balestri.

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Note: ammoniti Porcari (C), Invernizzi (S), Giosu (C) e Borghese (S); espulso Mantegazza (S) al 25’ st per somma di ammonizioni. Recuperi: 0’ pt, 5’ st.

