Coppa Italia di volley: Saugella Monza lotta e cede solo al tie-break, Novara in finale

Volley Vero volley Saugella Team Monza lotta e cede in semifinale di Coppa Italia a Bologna

La Saugella Monza lotta, rimonta le campionesse d’Italia di Novara e poi cede solo al tie break nella semifinale di Coppa Italia a Bologna: finisce 3-2 per la Igor dopo oltre due ore di gioco e una infinità di emozioni. E anche con un po’ di rammarico per una finale sfumata dopo averla accarezzata come e più di un bel sogno.

Ma Monza è in forma. E le ragazze di Pedullà escono dal PalaDozza di Bologna con questa consapevolezza, nonostante la sconfitta alla prima partecipazione nella final four di Coppa. È finita 3-2, come la gara di campionato che però aveva premiato la Saugella. Dopo aver perso il primo set ai vantaggi, Monza ha cambiato marcia con Ortolani e Havelkova (28 e 16 punti a testa, con 1 ace per la prima e 2, con 3 muri, per la seconda), Dixon dal centro e Hancock in regia per rendere la cortesia dei vantaggi e imporsi 29-27. Riequilibrata la partita, è scappata anche nel terzo vincendo grazie a un allungo convinto alla metà (ottimo l’ingresso di Candi per Devetag). Una foga che chiama la reazione delle campionesse d’Italia che si sono fatte prendere per mano da Piccinini per ricostruire la risalita, pareggiare e andare a vincere al set decisivo. Decisiva Egonu (35 punti, 2 ace, 1 muro, 53% in attacco).

Havelkova

“Abbiamo incontrato una delle squadre più forti del campionato – ha commentato coach Luciano Pedullà - Abbiamo giocato con grande carattere, punto a punto e questo credo possa essere considerato un segnale positivo per il prosieguo della stagione. C’è del rammarico, è chiaro. Soprattutto dopo un primo set in cui non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni che ci sono capitate. Ripartiamo a testa alta, con la voglia di continuare in questo percorso importante finora intrapreso. Ora riposiamo la testa, cancelliamo questa gara perché fra una settimana abbiamo già la rivincita contro di loro in campionato”.

Novara si giocherà la coppa con Conegliano che ha superato Busto Arsizio (3-0)

Igor Gorgonzola Novara - Saugella Monza 3-2

Parziali: 27-25, 27-29, 20-25, 25-19, 15-13

Igor Gorgonzola Novara: Piccinini 4, Gibbemeyer 7, Skorupa 1, Plak 20, Chirichella 17, Egonu 35, Sansonna (L), Zannoni, Vasilantonaki, Bonifacio, Enright. Non entrate: Camera. All. Barbolini

Saugella Monza: Hancock 4, Havelkova 16, Devetag, Ortolani 28, Begic 18, Dixon 10, Arcangeli (L), Candi 7, Orthmann, Loda. Non entrate: Rastelli, Balboni, Bonvicini. All. Pedullà

NOTE. Arbitri: Satanassi Omero, Florian Massimo; Durata set: 33’, 30’, 24’, 26’,18’. Tot: 2h11’; Igor Gorgonzola Novara: battute vincenti 3, sbagliate 14, muri 16, errori 28, attacco 42%; Saugella Monza: battute vincenti 8, sbagliate 10, muri 4, errori 30, attacco 38%; Impianto: Pala Dozza di Bologna; Spettatori: 3.632.

Ortolani

(Foto by Chiara Pederzoli)

