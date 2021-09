Coppa Italia d’Eccellenza di calcio: in campo Base 96 Seveso, Ardor Lazzate, Speranza Agrate Derby brianzolo al debutto della Coppa Italia d’Eccellenza domenica 5 settembre, con la sfida tra Seveso e Lazzate. In campo anche la Speranza Agrate.

Sarà subito derby brianzolo nella fase regionale di Coppa d’Italia d’Eccellenza 2021/22. Ardor Lazzate e Base 96 Seveso, due rappresentanti brianzole nella massima categoria regionale (la terza è la società Speranza Agrate) dopo essere state inserite nel girone A (a 16 squadre) del Campionato di Eccellenza, si affrontano anche nel quadrangolare contrassegnato con il “Numero 4” quello relativo al primo turno di qualificazione della Coppa Italia di categoria, in compagnia di Mariano Calcio e Pontelambrese.

Queste le gare in programma domenica 5 settembre alle ore 17: Ardor Lazzate- Base 96 Seveso; Mariano – Pontelambrese. La domenica successiva, 12 settembre, alle 17, il mini calendario della prima fase a Gironi della Coppa Italia d’Eccellenza (i Gironi sono complessivamente sedici e vedranno impegnate tutte le squadre lombarde ammesse) prevede gli scontri Base 96 - Mariano, Pontelambrese - Ardor Lazzate. Ultimo turno mercoledì 22 settembre in notturna alle 20,30 con le sfide Ardor Lazzate - Mariano e Pontelambrese - Base 96.

Per quanto concerne la Speranza Agrate (nel Campionato di Eccellenza è stata inserita nel Girone B a 18 squadre) in Coppa Italia gareggerà nel girone contrassegnato con il “Numero 6” che prevede questi incontri: 5 settembre, ore 17, Mapello - Trevigliese; 12 settembre, ore 17, Trevigliese - Speranza Agrate; 22 settembre, ore 20,30, Speranza Agrate - Mapello. Solo la prima classificata nei sedici gironi, accederà agli ottavi di finale di Coppa, previsti in gara secca per mercoledì 13 ottobre 2021.

