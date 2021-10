Coppa Agostoni, a Lissone viabilità rivoluzionata (con qualche polemica) Le modifiche alla viabilità contenute nell’ordinanza della Polizia locale in vista della gara ciclistica di lunedì 11. Già in queste ore, sui social sono apparse alcune reazioni polemiche da parte di alcuni cittadini per i disagi.

Lunedì 11 ottobre a Lissone si correrà la Coppa Agostoni: ecco le modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta a pagamento previste per lo svolgimento della corsa ciclistica. Sospesa, lunedì 11, la sosta a pagamento in piazzale Padania: parcheggio libero e gratuito su tutta l’area situata nei pressi dello scalo ferroviario.

Sempre per la sola giornata di lunedì 11 ottobre, dalle 4 alle 19, vietati transito e sosta con rimozione forzata (escluso residenti diretti all’interno della loro proprietà) in via Matteotti, nel tratto di strada compreso tra piazza Italia e via Padre Reginaldo Giuliani; sarà consentito, in deroga, il transito dei mezzi pubblici di linea nelle seguenti fasce orarie: 4/11.30, 14/15.30, 18/19.

Previsto il divieto di transito dalle 6 alle 19 (escluso residenti) in via Besozzi nel tratto di strada compreso tra via Matteotti e via Volta, in via Roma nel tratto di strada compreso tra via Matteotti e via Volta; in via Agostoni, nel tratto compreso tra la via Magenta e la via Matteotti.

Dalle 15 alle 19 divieto esteso per autocarri superiori ai 35quintali in via Matteotti, nel tratto di strada compreso tra via Volturno e via Padre Reginaldo Giuliani.

Dalle 6 alle 14, divieto di transito in via Miglio, via Bottego, nel tratto compreso fra via Cantù e via Catalani.

Dalle 8 alle 17, durante il passaggio della gara, divieto di transito in via Cantù, via Catalani, Viale Martiri della Libertà, Viale della Repubblica, via Pacinotti, via Majorana, via Cattaneo, via Dei Platani, via S. Giorgio, via Como, via Matteotti , piazza Italia, via Padre R. Giuliani, via Cappuccina (nel tratto compreso tra la via Padre R. Giuliani e la via Colnaghi), via Colnaghi, via S. Rocco, via Monza, via Redipuglia.

Previsto il senso unico di marcia dalle 6 alle 14 in via Bottego (bretella) dalla rotatoria posta tra la via Catalani e via Miglio sino alla rotatoria posta tra la via Miglio e la via Trento Trieste del Comune di Biassono.

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 di domenica 10 ottobre alle 19 di lunedì 11 (escluso veicoli autorizzati) in via Agostoni (area interno parcheggio prospiciente la farmacia).

Dalle 6 alle 19, divieto di sosta anche in via Agostoni nel tratto di strada compreso tra la via Matteotti e la via Magenta; in via Roma, nel tratto di strada compreso tra la via Matteotti e la via Volta (ambo i lati).

Dalle 14 di domenica 10 ottobre alle 19 di lunedì 11 divieto di sosta anche in via P. Reginaldo Giuliani (lato civici pari ), nel tratto di strada compreso tra la via Matteotti e la via C. Beccaria.

Dalle 10 alle 19 divieto di sosta in via della Pinacoteca (lato est), per un tratto di strada che comprende i primi 12 stalli di sosta dopo l’immobile dell’ex scalo merci.

Infine, dalle 7 alle 12, divieto di sosta in via Missori, nel tratto di strada compreso tra la via Dell’Asilo e la via Bottego; dalle 6 ale 18 (escluso autorizzati) divieto di sosta in via Bottego, nel tratto di strada compreso tra la via Cantù e la via Catalani. Dalle 14 alle 17 divieto di sosta in via Loreto (lato civici dispari), nel tratto di strada compreso tra piazza Italia e via Volta. Dalle 8 alle 19, anche in via Guidoni (area di parcheggio stazione) negli stalli di sosta delimitati e compresi tra l’immobile della “ciclo-stazione” e la quinta fila (compresa) in direzione sud verso via Perlasca. Dalle 8 alle 19, infine, divieto di sosta previsto lungo l’intero percorso interessato dalla gara ciclistica, ovvero in via Cantù, Catalani, M. della Libertà, Viale della Repubblica, Pacinotti, Majorana, Cattaneo, Dei Platani, S. Giorgio, Como, Matteotti , piazza Italia, via Padre R. Giuliani, via Cappuccina (nel tratto compreso tra la via P.R. Giuliani e la via Colnaghi), via Colnaghi, via S. Rocco, via Monza, via Redipuglia.

Sono queste le modifiche alla viabilità contenute nell’ordinanza della Polizia Locale di Lissone. Già in queste ore, sui social sono apparse alcune reazioni polemiche da parte di alcuni cittadini che prevedono disagi alla circolazione stradale nella giornata di lunedì prossimo.

