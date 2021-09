Concorezzo, è pronta la nuova pista di pattinaggio: chi vuole provarla? Cinque giorni di open day per la pista di pattinaggio di Concorezzo, casa della storica società Astro Skating: il 10 settembre inaugurazione dopo i lavori di riqualificazione.

Ora sì che si pattina bene a Concorezzo. Venerdì 10 settembre alle 21 è in programma l’inaugurazione della pista di pattinaggio di via Libertà al termine dei lavori di ristrutturazione effettuati dal Comune i mesi scorsi.

L’intervento ha visto la sistemazione sia dell’area interna della pista, dove si allenano i bambini, sia dell’anello esterno. È stata inoltre ripristinata la copertura rivestita con una speciale resina bicomponente e sono state ricostruite le parti mancanti della struttura. «Con estrema soddisfazione riconsegniamo alla città la pista di pattinaggio completamente agibile- ha commentato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Micaela Zaninelli-. L’intervento di manutenzione straordinaria consentirà agli atleti dell’Asco Skating di potersi allenare in totale sicurezza e soprattutto con continuità, su una pista rinnovata. Per Concorezzo il pattinaggio rappresenta sicuramente un fiore all’occhiello nel panorama delle discipline sportive presenti in città. L’Asco fondata nel 1968, è una delle più longeve società sportive del pattinaggio corsa nel panorama rotellistico nazionale. È quindi per l’amministrazione comunale un impegno concreto quello di garantire alla società e ai suoi atleti la possibilità di continuare a tenere alto il nome di Concorezzo nel mondo del pattinaggio. Un impegno che non termina con questo intervento di manutenzione ma che proseguirà con l’obiettivo di concretizzare il progetto di una nuova pista di pattinaggio».

Dal 6 al 10 settembre dalle 20.30 alle 22.30 sarà inoltre possibile pattinare gratuitamente sulla pista grazie all’open day organizzato dall’Asco. Le novità in ambito di interventi agli impianti sportivi non finiscono qui. Nel mese di ottobre verrà infatti inaugurata ufficialmente anche la pista di atletica, completamente rinnovata dopo i lavori dei mesi scorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA