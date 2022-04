Ciclismo: Sport Club Mobili Lissone riparte dal trofeo Perego di Santa Margherita Domenica 3 aprile a Santa Margherita primo appuntamento stagionale per la storica Sport Club Mobili Lissone.

Stagione 2022 al via per lo Sport Club Mobili Lissone. La blasonata società ciclistica “torna in sella” domenica 3 aprile per il Trofeo “Antonio Perego” giunto alla 32esima edizione. Si tratta della gara ciclistica su strada rivolta alla categoria Giovanissimi, che si terrà come da tradizione sul circuito di Santa Margherita, con partenza alle 15 da via De Amicis. All’appuntamento, patrocinato dal Comune di Lissone, sono attesi decine di atleti.

«Si tratta del primo appuntamento di stagione per il calendario dei Giovanissimi ed è la prima corsa dell’anno- afferma il presidente Lissoni -il circuito è a Santa Margherita, si snoderà tra via De Amicis, D’Azeglio, Filippo Neri e Pirandello, con le premiazioni previste all’oratorio che ringraziamo sempre per la disponibilità». L’evento accende di fatto i riflettori sulla nuova stagione agonistica.

