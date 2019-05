Lissone, Giro Rosa: riprese Sky in piazza Libertà (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Ciclismo: riprese Sky a Lissone con Alice Arzuffi per il Giro Rosa 2019 L’8 luglio 2019 Lissone ospiterà la partenza della quarta tappa del Giro Rosa: lunedì mattina Alice Arzuffi protagonista delle riprese di Sky in veste di testimonial per un programma interamente dedicato alla manifestazione.

In previsione della tappa lissonese del Giro Rosa 2019, la ciclista brianzola Alice Arzuffi è stata protagonista di alcune riprese in città in veste di testimonial della tappa che da Lissone porterà sul traguardo di Carate Brianza (100,1 km).

Lissone, Giro Rosa: riprese Sky davanti alla chiesa prepositurale

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

La troupe nella mattinata di lunedì ha svolto alcune riprese (a terra e aerea mediante ausilio di drone) che serviranno come “lancio” della tappa locale.



Infatti, il prossimo 8 luglio dalle vie del centro cittadino prenderà il via la quarta tappa della 30esima edizione del Giro Rosa, una delle competizioni femminili su strada più importanti della stagione e inserita tra le prove dell’Uci Women’s World Tour. Il percorso si snoderà da Lissone fino alla volata di Carate Brianza. Il ritrovo e il “villaggio di partenza ” saranno effettuati in piazza Libertà, allo start il gruppo percorrerà poi via Loreto per dirigersi verso la frazione Bareggia.

Maglia rosa sgargiante e tenuta da gara (del Team Valcar), la presenza di Alice Arzuffi nella mattinata di lunedì non è passata inosservata.

Gli scatti e i video registrati a Lissone andranno in onda su Sky nel mese di giugno in un programma interamente dedicato al Giro Rosa. I luoghi della città che hanno fatto da sfondo alle immagini sono stati piazza Libertà e la chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo, oltre ad alcuni dei tratti del percorso che si snodano tra il centro e la Bareggia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA