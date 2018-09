Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ciclismo: quinto posto mondiale per Moscon, il vincitore della Agostoni di Lissone Lo scorso 15 settembre si era imposto nella Coppa Agostoni di Lissone, domenica 30 è arrivato quinto alla Coppa del Mondo ciclismo (che ha incoronato lo spagnolo Alejandro Valverde). Un ottimo risultato per Gianni Moscon che conferma la rinascita del corridore, migliore domenica degli italiani a Innsbruck.

