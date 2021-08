Ciclismo, Europei juniores su pista: argento per Sara Fiorin di Seveso Sara Fiorin di Baruccana di Seveso, nel campionati Europei juniores su pista, ha vinto la medaglia d’argento nella gara ad eliminazione.

Un’altra atleta brianzola alla ribalta in manifestazioni internazionali di ciclismo su pista. È Sara Fiorin di Baruccana di Seveso (Team Gauss Fiorin) che nei campionati Europei su pista U23 e Juniores, in corso di svolgimento sulla pista di Apeldoorn, in Olanda, ha vinto l’argento nella gara ad eliminazione per atlete della categoria juniores femminile. Sara (è nata il 24/9/2003) ha ceduto allo sprint finale alla russa Alina Moiseeva ma ha confermato di possedere ancora preziose energie per rintuzzare lo spunto finale della tedesca Lana Eberle. Per la giovane atleta sevesina un risultato di prestigio che conferma come abbia lavorato bene per affrontare questi Campionati Europei.

Tra l’altro l’atleta di Baruccana in questa stagione ha vinto medaglie in gare su pista disputate in Italia. In luglio, a Forlì, nei Campionati nazionali per atlete juniores, ha vinto tre medaglie d’argento: inseguimento individuale (titolo conquistato dalla veneta Elena Contarin – Breganze Millennium); scratch (prima classificata la cabiatese Valentina Basilico - Racconigi Cycling Team); 500 metri da fermo (oro per Alessia Paccalini – Pol. Vallerbike). Da Forlì, inoltre, Sara Fiorin è tornata a casa con al collo anche una medaglia di bronzo conquistata nella corsa a punti vinta dall’emiliana Matilde Beltrami.

© RIPRODUZIONE RISERVATA