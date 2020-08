Ciclismo, è il giorno del Grande Trittico Lombardo: percorso e orari È il giorno del Grande Trittico Lombardo e in Brianza coinvolge Lissone, ma non solo. Percorso e orari del 3 agosto.

Lissone e non solo il 3 agosto. È il giorno del Grande Trittico Lombardo, la gara che nell’emergenza coronavirus fa ripartire il ciclismo internazionale riunendo in un solo giorno tre grandi classiche e le loro tre città di riferimento: Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine. Partenza da Legnano (ore 12), passaggio con doppio giro e traguardo volante a Lissone (intorno alle 13), arrivo a Varese (ore 16.30). Sono 146 corridori al via in rappresentanza di 21 squadre, compreso Vincenzo Nibali.

GUARDA Percorso e cronotabella

GUARDA La planimetria

La carovana entra in Brianza intorno alle 13 a Solaro e poi Limbiate. Poi è previsto l’attraversamento, con chiusura temporanea delle strade interessate dal circuito, dei Comuni di Bovisio Masciago (via Monza), Varedo, Nova Milanese, Desio e finalmente Lissone tra le 13.15 e le 13.24 a seconda della velocità di crociera.

Qui è previsto un circuito di 10 km da ripetere due volte con traguardo volante sulla via Matteotti scenario storico della Coppa Agostoni: da piazza Italia in via Matteotti; via padre Reginaldo Giuliani; via Cappuccina; via Don Carlo Colnaghi; via San Rocco; via Monza; rotatoria in via Trieste; viale della Repubblica; rotatoria in via Antonio Pacinotti; via Ettore Majorana; via Carlo Cattaneo. Poi Vedano al Lambro, Biassono, Lissone, Desio e via Matteotti a Lissone per iniziare il secondo giro.

Al primo sul traguardo volante andrà uno dei trofei d’autore realizzati come tradizione dagli artigiani lissonesi per Coppa Agostoni.

La gara uscirà dalla Brianza ripetendo il percorso inverso e quindi tornando da Desio, Nova MIlanese, Varedo, Bovisio, Limbiate e Solaro (14.01-14.13). Per riprendere la via verso Saronno e poi Varese.

