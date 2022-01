Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Franco Cantù)

Fabio Canova e Paolo Riva presentano la nuova maglia Namedsport Uptivo (Foto by Franco Cantù)

Ciclismo dilettanti, stage a Monza e nuova maglia per la Namedsport Uptivo di Usmate Velate Si torna a pedalare: formazione brianzola radunata al completo per una serie speciale di allenamenti in vista dell’inizio di una nuova stagione agonistica.

Sono tornati a pedalare i corridori della Namedsport Uptivo. Gli atleti tesserati dalla società sportiva (sede operativa a Usmate Velate) hanno preso parte al primo stage nella casa-ritiro di Monza. La formazione brianzola radunata al completo, ha effettuato una serie speciale di allenamenti in vista dell’inizio di una nuova stagione agonistica.

Al tradizionale camp di inizio anno erano presenti i dieci atleti che compongono il rinnovato roster della Namedsport Uptivo nonché lo staff della squadra che si allineerà al via delle corse su strada categorie Elite e Under 23, coordinato dal manager Paolo Riva e dal direttore sportivo Marco Peraboni.

Nel frattempo proprio a Monza Fabio Canova, Ceo di Namedsport, e Paolo Riva hanno presentato la nuova maglia che sarà utilizzata in questa stagione dalla formazione dilettantistica. L’arancio che rappresenta la storia della squadra, la fa da padrone e ritorna a brillare dopo le parentesi delle divise in blu (stagione 2020) e in giallo dello scorso anno.

Questi i corridori che compongono l’organico della squadra per la stagione 2022: Pier Elis Belletta, Emanuele Benedetti, Lorenzo Farinati, Mattia Achler, Simone Buda, Francesco Di Bratto, Davide Ferrari, Marco Olivieri, Lorenzo Rimmaudo e Riccardo Santamaria.

