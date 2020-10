Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ciclismo, Comitato Mb della Federazione: al cinema a Sovico per il film su Pantani La proiezione della nuova pellicola “Il caso Pantani, l’omicidio di un campione” di Domenico Ciolfi al Cinema Nuovo: le prenotazioni per la serata di martedì 13 ottobre dalla delegazione presieduta da Valtorta. I posti a sedere sono 160

Il giorno 13 è nato, in quel gennaio del 1970. E da lì è partita la sua scalata all’olimpo del pedale. Il giorno 13, martedì della prossima settimana, arriverà sul maxi schermo del Cinema Nuovo di Sovico. Marco Pantani, il pirata della bicicletta, tira la volata a una serata molto attesa da tutti gli appassionati sport. Ecco perché il Comitato provinciale Monza e Brianza della Federazione ciclistica italiana organizza un appuntamento ad hoc, con la proiezione del film “Il caso Pantani, l’omicidio di un campione”, pellicola di Domenico Ciolfi che ricostruisce gli ultimi anni del campione di Cesenatico e le circostanze della sua morte. Il film appena prodotto ha proprio nel suo epilogo degli elementi che, stando alle proiezioni in anteprima a cui ha preso parte anche la famiglia di Pantani, contribuiscono a dare un’interpretazione nuova della tragica morte, avvenuta il giorno di San Valentino del 2004 a Rimini.

La serata organizzata dal Comitato Mb prevede la disponibilità di 160 posti a sedere, con biglietto di ingresso a 3 euro per tutte le prenotazioni inviate entro le 12 di sabato 10 ottobre all’indirizzo [email protected] Le registrazione dei nominativi devono essere comprensive di recapito telefonico e società di appartenenza.

