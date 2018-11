Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ciclismo: Cavenago ha detto addio a Mario Rossin , costruttore di biciclette e sportivo Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Mario Rossin, telaista e sportivo che contribuì a fondare la società di Cavenago di Brianza. È morto a 77 anni.

Il mondo del ciclismo cavenaghese, e non solo, martedì ha dato l’ultimo saluto a Mario Rossin, scomparso domenica all’età di 77 anni. Originario del veronese si era trasferito molto giovane in Brianza. Qui aveva iniziato a lavorare come telaista prima nell’azienda di Ernesto Colnago, poi creando il proprio marchio e aprendo un’officina a Cavenago.

Le bici “Rossin” presto hanno conquistato mercato in tutto il mondo - e oggi sono oggetto di un vero e proprio culto tra gli appassionati. In campo sportivo sono stati tanti i campioni con cui ha collaborato nel corso degli anni. Grande il suo contributo anche allo sport locale. Nel ’67 aveva contribuito a fondare la Sco Cavenago che per diversi anni ha portato anche il suo nome sulla maglietta. Dopo aver cessato l’attività di costruttore si è occupato del magazzino della Federazione Ciclistica Italiana presente sul territorio di Cavenago. I funerali si sono svolti martedì a Cavenago: a porgergli l’ultimo saluto i figli, i parenti e gli amici di una vita ma anche tante personalità del mondo del ciclismo tra cui Gianni Bugno.



