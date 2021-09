Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Jennifer Caspani)

Alessia Silva traversata Como (Foto by Jennifer Caspani)

Carate: “Un tuffo nella storia” per Alessia Silva, bissa argento all’isola Comacina La giovanissima nuotatrice ha completato gli 1,6 chilometri della traversata in soli 25 minuti e conquistando il terzo gradino del podio nella classifica generale tra le donne. «Per me è stata un’enorme soddisfazione».

Altro successo per Alessia Silva, giovane nuotatrice agonista di Carate Brianza. Dopo aver vinto l’edizione 2021 della traversata amatoriale Arona-Angera, andata in scena nella acque del Lago Maggiore domenica 29 agosto, la caratese sabato 4 settembre ha conquistato la medaglia di argento nella categoria over 16 anni alla nuotata agonistica “Un Tuffo nella Storia”, intorno all’isola Comacina nel Lago di Como.

Silva ha completato gli 1,6 chilometri della traversata in soli 25 minuti, bissando il titolo della scorsa edizione della manifestazione e conquistando il terzo gradino del podio nella classifica generale tra le donne. 104 i nuotatori in gara, che si sono dati filo da torcere nella tradizionale nuotata comasca organizzata nella splendida cornice dell’isola Comacina dal comune di Tremezzina, in collaborazione con Emergency Como, la Croce Rossa di Como, Ecletticasports e l’associazione Isola Comacina.

«Ho capito che ero vicina al podio verso la fine della nuotata, quando mancavano davvero poche centinaia di metri. Davanti a me c’era solo un piccolo gruppetto di nuotatori. In quel momento ho realizzato che potevo farcela e ho spinto ancora di più per cercare di conquistare una medaglia. Alle fine ce l’ho fatta davvero», ha raccontato Silva, dichiarandosi soddisfatta del risultato ottenuto.

«Sinceramente speravo tanto di vincere. Essendo una manifestazione agonistica c’era più competizione rispetto alla traversata della settimana precedente, nel Lago Maggiore. Il mio obiettivo era replicare il risultato della scorsa edizione della nuotata “Un tuffo nella Storia” e ci sono riuscita. Nell’ultima edizione pre-Covid mi ero infatti classificata seconda nella categoria under 16. Bissare questo titolo tra “i grandi” è stata un’enorme soddisfazione. È una medaglia che ha ancor più valore rispetto alle altre perché l’ho conquistata nelle acque di casa, dove mi alleno da diversi anni», ha concluso Silva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA