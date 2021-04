Campionato interregionale di pattinaggio a Seregno: tutti i risultati Settantuno atleti hanno partecipato, tra venerdì 9 e domenica 11 aprile, al campionato interregionale di pattinaggio a Seregno, categoria Roll-Art, riservato alle categorie Cadetti, Youth, Juniores e Seniores delle società lombarde, liguri e piemontesi.

Settantuno atleti hanno partecipato, tra venerdì 9 e domenica 11 aprile, al campionato interregionale di pattinaggio, categoria Roll-Art, riservato alle categorie Cadetti, Youth, Juniores e Seniores delle società lombarde, liguri e piemontesi. L’appuntamento, promosso dalla Fisr, in collaborazione con il Pattinaggio Corona Ferrea 1983, è stato ospitato dal PalaSomaschini di Seregno, grazie al supporto operativo del Seregno Hockey 2012. In campo Seniores, tra le donne, Letizia Ghiroldi del Pattinaggio Travagliato ha preceduto Chiara Trombini della Rotellistica Casteldariese ed Elisabetta Bedin del Pattinaggio Cornate d’Adda, mentre tra gli uomini il successo ha arriso a Lorenzo Battioli della Rotellistica Gallaratese, unico concorrente in gara. Passando al settore Juniores, sul podio femminile sono salite nell’ordine Alice Donadello della Rotellistica Gallaratese, prima, Silvia Palmieri dello Skating Brianza Sovico, seconda, ed Aurora Patelli della Castellana Pattinaggio, terza. In ambito maschile, invece, Alex Bonera del Pattinaggio Artistico Concesio ha sopravanzato Daniele Gandolfini della Castellana Pattinaggio. Tra gli Youth, a primeggiare tra le ragazze è stata Martina Alicia Grena del Pattinaggio Corona Ferrea, mentre tra i maschi Alessio Donadello della Rotellistica Gallaratese ha piegato la concorrenza di Emanuele Capra dello Skating Monza e di Marco Pellizzari del Pattinaggio Travagliato. Infine, tra i Cadetti, in campo femminile la vittoria è stata appannaggio di Astrid Maria Frigerio dello Skating Brianza Sovico, davanti ad Elisa Braga della Polisportiva G XXIII Seregno e ad Aurora Ghiroldi del Pattinaggio Travagliato. In quello maschile, invece, il primo posto è stato conquistato da Lorenzo Passalacqua dello Skating Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA