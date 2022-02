Campionato Brianzolo di campestre, la tappa di Desio “plastic free”: tutti i risultati Sono stati 253 i corridori che hanno preso parte alla tappa di Desio del Campionato Brianzolo di corsa campestre, la prima organizzata completamente “plastic free”.

Sono stati 253 gli atleti che nel pomeriggio di sabato 26 febbraio hanno gareggiato a Desio nella quarta prova del Campionato Brianzolo di corsa campestre, perfettamente organizzata dai Runners Desio su di un percorso molto veloce disegnato all’interno del parco di villa Cusani-Tittoni, in via Lampugnani a Desio, dall’impatto scenografico unico. È stata anche la prima tappa del Brianzolo plastica free. A Desio infatti è stata messa in atto un’iniziativa qualificata da parte dalle società che organizzano il circuito che hanno scelto di non distribuire bottigliette di plastica attivando invece un erogatore mobile di BrianzAcque, in pratica un distributore self service di acqua a disposizione di tutti gli atleti. «Nonostante qualche piccolo intoppo all’inizio tutto è andato bene e i concorrenti hanno espresso il loro gradimento. – spiega Silvia Buora de I Marciacaratesi -. L’acqua è stata dapprima versata in caraffe e poi distribuita in bicchieri di carta». Soddisfatto anche Marco Maffeis dei Runners Desio: «È andato tutto bene, anche la giornata primaverile ci ha favoriti e ha valorizzato il percorso, molto bello e tecnico, ricavato all’interno del parco di villa Cusani-Tittoni grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale che lo ha messo a disposizione di quanti hanno partecipato a questa bella giornata di sport».

Due volontari de Runners Desio al lavoro per allestire il percorso nel parco di villa Cusani-Tittoni

Per quanto riguarda la gara, quella riservata ad atleti dai cinquant’anni in su, i primi tre posti del podio sono stati conquistati da Stefano Lissoni (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate) che ha stampato il crono di 23’14” dopo aver superato allo sprint Massimiliano Rigamonti (Marciacaratesi - in 23’28”) e Felice Piantanida (Escursionisti Civatesi - in 23’38”). Nella seconda prova, con gli juniores e tutte le categorie femminili, a raggiungere il traguardo per primo è stato Daniele Corti (Atl.87 Oggiono) che 22’54” ha preceduto due atlete di spessore tecnico come Sabrina Passoni di Carnate (Atl.Riccardi) seconda in 12’52” e Martina Ripamonti (Polisp.Team Brianza-Lissone) in 13’06”.

Nella terza gara i primi tre posti sul podioi sono stati conquistati da Giulio Palummieri (Cus Pro Patria Milano) in 20’51” che ha preceduto Marco Broggi (Gs.Ermenegildo Zegna) in 21’12” e Davide Perego (I Falchi – Lecco) in 21’17”

CLASSIFICHE GARE PER CATEGORIA

M50 – 1° Stefano Lissoni (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate), 2° Massimiliano Rigamonti (Marciacaratesi), 3° Massimo Figaroli (Cba Cinisello B.).

M55 – 1° Felice Piantanida (Escursionisti Civatesi), 2° Luca Riva (Daini Carate B.), 3° Carlo Corti (Blu Frida).

M60 – 1° Ugo Buggini (Atl.Castel Rozzone), 2° Francesco Barletta (Euroatletica 2002 Paderno D.), 3° Maurizio Missaglia (Pol.Carugate).

M65 – 1° Leandro Sgrò (Canturina Pol.S.Marco), 2° Giuseppe Fagiani (Atl.Valle Imagna), 3° Sergio Dolci (idem.) .

M70 – 1° Aurelio Moscato (Li.Cernuschese), 2° Piero Carlo Fiordi (Amici Sport Briosco), 3° Flavio Mangili (Atl.Paratico).

JUNIOR FEMMINILE – 1° Alfonsina D’Auria (Us. Milanese).

PROMESSE – 1° Nadia Corti (Blu Frida), 2° Serena Mancuso (Atl.Andromeda); 3° Giulia Licata (idem).

SENIOR FEMMINILE – 1° Sabrina Passoni (Atl.Riccardi Milano), 2° Martina Ripamonti (Pol.Team Brianza Lissone), 3° Chiara Fumagalli (I Bocia Verano B.za).

SF35 – 1° Letizia Gaffuri (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate), 2° Valeria Colombo (Pol.Carugate), 3° Maria Pozzi (Gaf Saronno).

SF40 – 1° Silvia Gilardi (Sev Valmadrera), 2° Valeria Galimberti (Atl.Cesano Maderno), 3° Sara Mangili (Atl.Presezo).

SF45 – 1° Daniela Busnelli (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate), 2° Lorenza Schivalocchi (idem), 3° Arianna Mazzuchelli (Marciacaratesi).

SF50 – 1° Maria Angela Palleria (Blu Frida), 2° Roberta Trezzi (Runners Desio), 3° Margherita Sgobbi (Org. Sportiva Alpinisti).

SF55 – 1° Daniela Gilardi (Sev Valmadrera), 2° Marilena Fabbri (Atl.Rovellasca), 3° Elena Porta (Marciacaratesi).

SF60 – 1° Carmen Piani (Atl.Lecco), 2° Lopes Donzilia Cardoso (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate); 3° Cinzia Negri (Blu Frida).

JUNIOR MASCHILE – 1° Daniele Corti (Atl.87 Oggino).

PROMESSE MASCHILE – 1° Giulio Palummieri (Cus Pro Patria Milan), 2° Federico Biaggi (idem).

SENIOR MASCHILE – 1° Davide Perego (I Falchi Lecco), 2° Simone Ceddia (Pol.Team Brianza Lissone), 3° Enea Cassani (Tapascione Running Team).

SM35 - 1° Marco Broggi (Gs.Ermenegildo Zegna), 2° Andrea Ortalli (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate), 3° Paolo Turati (idem).

SM40 – 1° Matteo Villarosa (Gruppo Ethos Running Team – Vimercate), 2° Carlo Gattavecchia (Team OTC), 3° Davide Cesari (Pol.Team Brianza Lissone).

SM45 – 1° Marco Castelnuovo (Gsa Cometa), 2° Marco Luigi Corti (Avis Oggiono), 3° Marco Buzzella (Us.Derviese).

