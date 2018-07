Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La coppa del Mondo in palio

Croazia battuta 4-2: la Francia vince il Campionato del Mondo LIVE Al Luzhniki la finalissima del Mondiale di calcio tra Francia e Croazia. La formazione di Deschamps vince 4-2 e conquista la sua seconda Coppa del Mondo dopo quella del 1998. La cronaca live della partita vinta dai Blues di Mbappé e Griezmann. Croazia uscita a testa alta dall’incontro.

Tutto pronto al Luzhniki per la finalissima del Mondiale di calcio tra Francia e Croazia. Formazione tipo per Deschamps “vegliata” in tribuna da Macron e consorte. La Croazia ha recuperato Perisic.

17.07: buon avvio per la Croazia che sembra meno ingessata della Francia e pressa nella metà campo dei Blues.

17.12: fallo su Pogba (F) su una ripartenza dopo un insidioso calcio d’angolo croato.

17.18: Perisic (C) lancia Rebic (C), la difesa francese mette in angolo.

17.20: primo tentativo in attacco della Francia con Mbappè (F) e successivo fallo su Griezmann (F).

17.21:AUTORETE DI MANDZUKIC (C) al 18esimo su punizione di Griezmann (F) al limite dell’area croata.

17.24: Vida (C) cerca la porta con un colpo di testa, alto.

17.25: Mbappé fermato al limite da Vida.

17.27: tentativo al volo di Rakitic (C), altissimo sopra la traversa.

17.30: cartellino giallo per Kantè (F) dopo un fallo su Perisic lanciato verso l’area francese.

17.31: RETE DI PERISIC con un tiro appena dentro l’area francese che finisce alla sinistra di Lloris (F), la Croazia trova il pareggio al 28esimo.

17.36: Vida mette in angolo dopo un lancio lungo di Lloris. Sul corner di Griezmann i francesi protestano per un presunto fallo di mano di Perisic. L’arbitro argentino Pitana si affida alla Var.

17.39: CALCIO DI RIGORE PER LA FRANCIA.

17.40: Griezmann contro Subasic (C): palla a sinistra, portiere a destra RETE PER LA FRANCIA.

17.43: ammonizione per Hernandez (F).

17.46: tiro al volo di Lovren (C), deviato in angolo.

17.48: 3 minuti di recupero prima del termine della frazione di gioco.

17.51: terminato il primo tempo: 2 a 1 per la Francia con reti di Mandzukic (autorete), Perisic e Griezmann.

18.07: iniziato il secondo tempo.

18.08: tiro di Griezmann, centrale, para Subasic.

18.08: Rebic calcia su lancio di Rakitic, Lloris devia in angolo.

18.12: La Croazia domina, la Francia contiene.

18.13: cavalcata solitaria di Mbappé, parata di Subasic. Subito dopo alcuni tifosi invadono il campo, allontanati dal servizio d’ordine.

18.15: esce Kanté ed entra Nzonzi per la Francia.

18.17: Vida ferma Griezmann lanciato verso la rete.

18.20: RETE DELLA FRANCIA: POGBA! Rete dopo un primo tiro rimpallato su passaggio di Griezmann

18.22: Francia vicina alla quarta rete, Brozovic salva la Croazia

18.26: MBAPPE’!!! QUARTA RETE PER LA FRANCIA Destro secco da fuori area, Subasic in ritardo.

18.30: Papera di Lloris su retropassaggio di un difensore, Mandzukic ne approfitta e segna LA SECONDA RETE PER LA CROAZIA

18.33: Esce Rebic ed entra Kramaric per la Croazia. Un minuto dopo la Francia cambia Matuidi per Tolisso.

18.39: Altra sortita di Mbappè che poi scivola in area croata.

18.42: Francia: esce Giroud ed entra Fekir. Esce Strinic ed entra Pjaca per la Croazia.

18.45: Punizione troppo sul portiere per Rakitic che spreca un’occasione.

18.49: Due minuti e mezzo più recupero al termine e la Francia sembra controllare.

18.50: Tiro da fuori area di Rakitic d’esterno, alto sopra la traversa.

18.52: Cinque minuti di recupero prima del fischio finale.

18.53: Fallo su Griezmann, ammonito Vrsaljko.

18.55: Giocatori stremati attendono il fischio finale di Pitana.

18.56: È FINITA, LA FRANCIA È CAMPIONE DEL MONDO.

