Calcio, vittorie e punti importanti per Monza e Seregno Sorrisi per la domenica del calcio brianzolo. In serie C il Monza ha espugnato il campo della Ternana, in serie D il Seregno ha battuto in casa l’Ambrosiana: in tribuna anche Davide Erba.

Sorrisi per la domenica del calcio brianzolo. Il Monza ha espugnato il campo della Ternana nell’anticipo della giornata di serie C (in campo alle 14.30, tutte le altre alle 16.30). Decisivo il gol di Negro di testa al 54’. Biancorossi quinti a 46 punti nella classifica del girone.

Vince anche il Seregno a segno ancora con il bomber Luca Artaria nel finale: l’1-0 sull’Ambrosiana vale un altro mattoncino nella corsa per la salvezza diretta in serie D. In tribuna al Ferruccio anche Davide Erba che non ha rilasciato dichiarazioni ma che, secondo indiscrezioni, venerdì dovrebbe perfezionare l’acquisto della società dal presidente Carmine Castella.

Nel girona A invece stop per la Folgore Caratese sul campo del Ligorna (2-1).

© RIPRODUZIONE RISERVATA