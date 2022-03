Calcio: Vis Nova Giussano trafitta nel recupero, in Serie C ruggito del Renate e tonfo del Seregno

Un'attacco del Vis Nova in area bergamasca sventata dal portiere Gherardi (Foto by Paolo Volonterio)

Debutto amaro per il binomio Nigro-Nicoletti sulla panchina del Vis Nova Giussano, nell’anticipo di sabato 26 marzo, della 29esima giornata del campionato di calcio di serie D, girone B. I verdenero nella trasferta di Grumello al Monte contro il Real Calepina, sono stati trafitti al 91’ da un goal di N’Diaye in ripartenza.

Alle lucertole l’impresa di uscire indenni da una delle tante gare salvezza di fine stagione era quasi riuscita, dopo aver superato il pericolo di essere battuti su rigore dallo stesso N’Diaye a seguito di uno scontro di Dugnani con un avversario in uscita dall’area grande a 10’ dal termine che il direttore di gara assegnava con troppa leggerezza. Il centroavanti bergamasco calciava la massima punizione sulla traversa.

A metà della ripresa al Vis Nova, veniva annullato a Fall per outside. Le due contendenti fatto salvo i due episodi sul campo si erano equivalse e il risultato più giusto sarebbe stata la divisione dei punti.

Il ds Marino Fumagalli al termine alquanto rammaricato per il risultato ha commentato: “Proprio la fortuna non ci vuole assistere, e dire che siamo in credito con la Dea bendata. La partita era ormai finita e ancora una volta siamo stati battuti a tempo scaduto. Le due squadre si sono affrontate entrambe con la paura di perdere e il punto a testa sarebbe stato il risultato più equo. Invece siamo ancora qui a soffrire e a sperare che la ruota giri finalmente un poco a nostro favore. Adesso dobbiamo rimboccarci e le maniche per la gara di mercoledì contro il Caravaggio dove ci giochiamo tutto”.

Nella decima giornata di ritorno nel derby lecchese la Brianza Olginatese ha battuto per 2-1 la Casatese, mentre lo Sporting Franciacorta s’è imposto per 4-1 sull’Arconatese.

Domenica 27, alle 15, scendono in campo le brianzole Leon Monza e FolgoreCaratese.

All’Arena di Vimercate il Leon riceve la visita della Virtus Ciserano, mentre il lambraioli della Folgore sono nella tana del pericolante Caravaggio.

In serie C, girone A, nella 34esima giornata,15 di ritorno, le pantere di Renate sono tornate a ruggire, dopo le ultime deludenti prestazioni. Con tre graffi di Cicconi 42’pt., Marano 5’st e Maistrello 50’st su rigore hanno messo al tappeto la Giana Gorgonzola, penultima in classifica.

Nuovamente al palo il Seregno che allo stadio Ferruccio è stato battuto con classico risultato nel derby di antica data dalla Pro Patria, con due goal nella prima frazione di gioco. Vittorioso il Lecco 2-1 sul Trento. Punto prezioso per la Pro Sesto sul difficile campo dell’AlbinoLeffe. Ha sorpreso la sconfitta della capolista Sudtirol nella trasferta di Salò contro il Feralpi.

