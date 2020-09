Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calcio, verso la serie B: Finotto firma l’1-1 nel test con LR Vicenza, subito in campo Bettella Pareggio 1-1 e rete firmata ancora da Mattia Finotto per il Monza impegnato a Lumezzane contro il Vincenza. Nuovo step sulla strada per la serie B con l’esordio del difensore Davide Bettella, ufficializzato venerdì.

C’è ancora la firma di Mattia Finotto sul finale dell’amichevole giocata sabato sera dall’Ac Monza contro LR Vicenza: sul campo di Lumezzane è finita 1-1 col giocatore ancora in rete dopo il test di lusso di San Siro. Un nuovo step sulla strada verso l’esordio in serie B contro la Spal in programma il 26 settembre.

Nel Monza, per l’occasione in maglia blu, ha esordito anche l’ultimo arrivato Davide Bettella, difensore dell’Italia Under 21 ufficializzato nella giornata di venerdì. Acquisito a titolo temporaneo biennale dall’Atalanta, ha esperienza di serie B con il Pescara con cui ha esordito a 19 anni.

Nel test di Lumezzane il Monza ha recuperato un gol di svantaggio: dopo una buona la partenza, al 12’ ha subito lo 0-1 con un rigore trasformato da Guerra. Il pareggio al 27’ con Finotto bravo a sfruttare un lancio di Donati con controllo di petto e conclusione vincente. Senza fortuna un successivo tentativo su assist di Maric.

Nel secondo tempo mister Brocchi ha schierato D’Errico e Di Gregorio, Gytkjaer e Bettella entrambi al debutto.

“Buone indicazioni sotto certi punti di vista, qualcosa da migliorare c’è : c’è da lavorare dal punto di vista della conoscenza e dell’integrazione dei giocatori nuovi e dobbiamo mettere minuti nelle gambe”, ha commentato mister Brocchi a fine gara.

Venerdì 18 settembre alle 21 a Monza nuovo test contro l’Alessandria.

