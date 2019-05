Monza Coppa Italia serie C 2018/2019 (Foto by Fabrizio Radaelli)

Calcio: tutto il Monza a Viterbo per la finalissima di Coppa Italia - VIDEO

Tutto il Monza a Viterbo per la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C: mister Cristian Brocchi ha convocato tutti i giocatori. L’appuntamento è decisivo. Mercoledì 8 maggio alle 17.45 fischio d’inizio della finalissima per il trofeo, il Monza parte dal 2-1 in rimonta dell’andata grazie ai gol di Brighenti e D’Errico.

Possibile che il mister riproponga la formazione dell’andata, con il trequartista dietro due centravanti, con cui ha raccolto le maggiori soddisfazioni. I biancorossi arrivano dal 3-0 in trasferta sul campo del Sud Tirole e il quinto posto in classifica al termine della stagione regolare che porta ai playoff contro la Fermana.

Ma tutto dipende, ancora, dalla finalissima: chi solleva la coppa Italia infatti si qualifica direttamente alla fase nazionale della post season per la Serie B.

Chi non è Viterbo, può seguire la partita in chiaro in tv su Rai Sport (canale 57 digitale terrestre e 227 di SKY) e sulla piattaforma online Eleven Sports; il circolo Monza Club di via Libertà organizza la visione del match, come per le altre partite di campionato. Il CittadinoMb seguirà la sfida con un live e aggiornamenti in diretta dallo stadio Rocchi.

