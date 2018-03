Calcio: trenta tifosi del Seregno spazzano la neve dal Ferruccio per garantire la partita Missione compiuta: una trentina di tifosi del Seregno hanno aderito all’appello per spazzare la neve dal Ferruccio e garantire il match contro la Caronnese domenica 4 marzo. Ora dite incrociate perché non sia tutto vano.

Sono una trentina i tifosi del Seregno calcio che hanno deciso di aderire all’appello della società: venite a spazzare le neve dal Ferruccio per garantire la partita di domenica 4 marzo. La richiesta non è caduta nel vuoto e i volontari si sono presentati nella mattinata di sabato 3 per ripulire il terreno di gioco prima di pranzare insieme. Si ritroveranno probabilmente insieme anche domenica, intorno alle 14.30, per assistere alla 30esima giornata di serie D contro la Caronnese. Non resta che incrociare le dita, dal momento che la neve è tornata a scendere.

