Calcio: tre pareggi per Renate, Seregno e Folgore Caratese Tre pareggi per il calcio brianzolo in campo domenica tra serie C e serie D. Che vanno ad aggiungersi all’1-1 in rimonta del Monza sul campo della Sambenedettese nell’anticipo del sabato.

In Serie C, 1-1 tutto nel secondo tempo tra Renate e Ternana: al 7’ pantere in vantaggio con Simonetti, pareggio dei padroni di casa una manciata di minuti più tardi (13’ st) con Marilungo. A un quarto d’ora dal termine espulso mister Oscar Brevi.

In serie D, quarto risultato utile in altrettante partite per il Seregno: 2-2 contro la Caronnese dopo aver rimontato un gol di svantaggio. Ospiti avanti al 15’ con Corno, poi doppietta di Daniele Grandi per mandare gli azzurri negli spogliatoi in vantaggio alla fine del primo tempo. Gli ospiti hanno trovato il pareggio all’86 con Roveda.

Uno a uno finale a Sestri Levante per la Folgore Caratese affidata a Emilio Longo (che ha sostituito mister Siciliano): è successo tutto nella ripresa, al 14’ vantaggio Folgore con Gioè, pareggio ligure al 17’ con Bagnato.

