Calcio: tifosi e ultras al Brianteo per caricare il Monza prima della partenza per Imola Tifosi e ultras hanno raggiunto il Monza martedì pomeriggio al Brianteo per la rifinitura prima della partenza per Imola per il ritorno del primo turno di playoff nazionali di serie C. Cuore e affetto per provare la rimonta.

Tifosi e ultras hanno raggiunto il Monza martedì pomeriggio al Brianteo per la rifinitura prima della partenza per Imola per il ritorno del primo turno di playoff nazionali di serie C. Come sempre il gruppo di Cristian Brocchi è sceso in campo per l’ultimo allenamento sul terreno di gioco regolamentare dello stadio per prendere confidenza con le misure e abituarsi anche all’ambiente di gara, anche se la gara decisiva della stagione si giocherà fuori casa.

Sanno bene i ragazzi della Davide Pieri, come sempre primissimi in queste manifestazioni d’affetto, che sarà decisiva e per questo hanno deciso di essere con la squadra e di incominciare a incitare i biancorossi con cori e striscioni. Uno di questi recita: “Grandi uomini per grandi imprese”. Eh già, perchè a Imola, dopo il risultato dell’andata (1-3 in casa), servirà vincere con almeno tre gol di scarto per raggiungere le semifinali dei playoff di serie C. Si gioca mercoledì 22 maggio alle 20.30.

Monza calcio, ultras alla rifinitura pre ritorno con l'Imolese

(Foto by Diego Marturano)

© RIPRODUZIONE RISERVATA