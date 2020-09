Calcio, test col Lecco per il Monza: match martedì sera su Telelombardia L’amichevole Monza-Lecco che si gioca nel pomeriggio di martedì 8 settembre al Monzello a porte chiuse è in programma in differita alle 23 su Telelombardia in esclusiva.

C’è un modo per vedere l’amichevole Monza-Lecco in programma nel pomeriggio di martedì 8 settembre al Monzello a porte chiuse. La partita è in programma in differita alle 23 su TeleLombardia in esclusiva. L’annuncio è del direttore Fabio Ravezzani su Twitter: “Solo l’inizio di una grande avventura del nostro Gruppo a fianco dell’AC Monza! Forza ragazzi!”, ha scritto.

È un altro test sulla strada d’avvicinamento all’esordio in serie B. La sfida col Lecco (serie C) arriva a dopo le bella prova dei biancorossi a San Siro nell’amichevole di lusso giocata con il Milan. Sabato 12 settembre test a Lumezzane col Vicenza.

Domani sera alle 23 su @TelelombardiaTV in esclusiva Monza-Lecco. È solo l'inizio di una grande avventura del nostro Gruppo a fianco del @ACMonza ! Forza ragazzi! — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) September 7, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA