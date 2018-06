Calcio, lo Sportitalia City Camp bissa e cresce: si gioca fino al 6 luglio La seconda edizione dello Sportitalia City Camp, organizzato dalla nota emittente televisiva insieme alla Folgore Caratese, è iniziata con successo: «Incremento delle iscrizioni, momenti di aggregazione, gli allenamenti in tv e i calciatori veri», sottolinea il presidente.

Grande successo per l’avvio della seconda edizione dello Sportitalia City Camp, organizzato dalla nota emittente televisiva insieme alla Folgore Caratese. Il campus calcistico è iniziato lunedì 11 giugno al centro sportivo di Verano Brianza, un fiore all’occhiello per tutto il territorio. Più di 40 ragazzi hanno avuto modo di calcare i vari campi di calcio con tantissime attività sia di sviluppo tecnico che di gioco e animazione. I piccoli calciatori hanno già avuto modo di incontrare nei primi 5 giorni di campus tre personaggi d’eccellenza del mondo dello sport che hanno calcato per diversi anni i prati della Serie A: Massimiliano Caniato, Jeda Neves e Davide Bombardini.

«Siamo contenti perché l’anno scorso è stato un grandissimo successo con tantissimi bambini che hanno fatto parte dello Sportitalia City Camp – racconta il direttore di Sportitalia e presidente della Folgore, Michele Criscitiello – È un format che funziona, lo dimostra il fatto che quest’anno le iscrizioni sono aumentate del 20% ed è aumentato di una settimana il camp stesso. Non solo ma c’è divertimento, tecnica e tattica legata al mondo del calcio, c’è aggregazione a partire dal pranzo tutti insieme, la merenda tutti insieme, la piscina, il divertimento. La sera poi i ragazzini vanno in televisione e comunque non è da tutti i giorni andare su un canale nazionale come Sportitalia: in seconda serata facciamo vedere quello che è successo durante il giorno. Il valore aggiuntivo è che vengono personaggi del mondo del calcio, personaggi veri. L’anno scorso Bergamo, Beccalossi, Soncin, Savoldi, Pea, quest’anno tanti altri che impreziosiscono lo Sportitalia City Camp e quindi qualcosa di unico nel suo genere. Siamo contenti che le famiglie abbiamo risposto molto bene e che continuino a darci fiducia, dando i loro i figli alla nostra organizzazione».

Il campus proseguirà fino al 6 luglio. Iscrizioni sul sito internet www.folgorecaratese.it, dove sono presenti tutte le informazioni sull’iniziativa.

