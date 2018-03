Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

Calcio, Seregno: un controllo a metà campo di Mattia Rolando (Foto by Paolo Colzani)

Calcio, serie D: un brutto Seregno cede alla Caronnese VIDEO - Una brutta prestazione è costata al Seregno la prima sconfitta da quando Roberto Bonazzi siede in panchina: 2-0 al Ferruccio dalla Caronnese. Intanto presentata la partnership tra la squadra Juniores e la Carburatori Dell’Orto.

Una brutta prestazione è costata al Seregno la prima sconfitta da quando Roberto Bonazzi siede in panchina. Al Ferruccio (reso agibile sabato dai tifosi che hanno spalato la neve), gli azzurri hanno ceduto 2-0 alla Caronnese, non riuscendo a dare continuità al percorso di risalita della classifica che li ha visti protagonisti nelle ultime settimane.

I varesini hanno posto una seria ipoteca sul successo finale nella prima frazione, quando a sbloccare il risultato dopo appena 7’ ha provveduto Francesco Corno, con una splendida esecuzione al volo, prima del raddoppio di Marco Massaro al 42’, in coda ad una volata solitaria con la difesa locale colpevolmente ferma.

LEGGI Calcio: trenta tifosi del Seregno spazzano la neve dal Ferruccio per garantire la partita

I brianzoli hanno gettato alle ortiche la possibilità di tornare in partita alla metà della ripresa, quando un tocco con la mano di Matteo Braccioli ha originato un rigore, che Mattia Iori ha stampato sulla traversa. Ora l’undici seregnese ha davanti a sé la pausa prevista domenica 11 marzo dal calendario, per la concomitanza con il torneo giovanile di Viareggio, al quale la serie D parteciperà con una propria selezione.

Il ritorno in campo è in programma domenica 18 marzo ad Arconate. Di positivo rimane che, prima del match contro la Caronnese, è stata presentata al pubblico la partnership con la Carburatori Dell’Orto, storica azienda locale, il cui marchio compare al momento sulle casacche della Juniores. «Abbiamo voluto dare un segnale di attenzione al territorio» ha commentato Andrea Dell’Orto, in rappresentanza della famiglia.



Seregno - Andrea Dell'Orto posa con la maglia del Seregno, in mezzo alla dirigenza azzurra

(Foto by Paolo Colzani)

Seregno-Caronnese 0-2

Marcatori: 7’ pt Corno (C), 42’ Massaro (C).

Seregno: Sangalli; Ronchi, Ondei, Gritti, Cavalcante (20’ st Gambino), Capelli; Esposito, Rossi (16’ st Djuric), Cannizzaro (1’ st Acquistapace); Grandi (1’ st Iori), Barzotti. A disp.: Lupu, Buccini, Borlina, Pribetti e Caon. All.: Bonazzi.

Caronnese: Gionta; Braccioli, De Angeli, Costa, Marconi; Puccio, D’Aniello (12’ st Giudici), Baldo; Corno (42’ st Leone), Massaro (36’ st Fall), Rolando (30’ st Roveda). A disp.: Maimone, Galletti, Compagnone, Baca e Villanova. All.: Monza.

Arbitro: Kumara di Verona

Note: ammoniti Ronchi (S), Gritti (S), Rolando (C), Costa (C), Esposito (S) e Puccio (C). Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

