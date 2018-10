Calcio, serie D: Siciliano non è più l’allenatore della Folgore Caratese, squadra a Longo Sandro Siciliano non è più l’allenatore della Folgore Caratese. Lo ha comunicato la società nel pomeriggio di lunedì: la panchina di serie D è stata affidata a Emiliano Longo, classe ’73, già vice allenatore del Livorno in serie B.

Sandro Siciliano non è più l’allenatore della Folgore Caratese. Lo ha comunicato la società nel pomeriggio di lunedì: la panchina di serie D è stata affidata a Emiliano Longo, classe ’73, già vice allenatore del Livorno in serie B. L’ultima esperienza è stata alla Cavese in serie D.

In una nota la Folgore ha ringraziato mister Siciliano “per il lavoro svolto in questi 14 mesi con la nostra società”.

Il primo allenamento di Longo è in programma nel pomeriggio di martedì alle 15 al Centro Sportivo di Verano Brianza. La Folgore è reduce dall’1-1 in rimonta con l’Arconatese: gol di Gioè su rigore all’89 per rispondere al vantaggio di Sow al 76’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA