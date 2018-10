Calcio, serie D: Seregno sconfitto a Sondrio, primo stop - VIDEO VIDEO - Prima sconfitta in serie D per il Seregno. Dopo quattro risultati utili consecutivi, gli azzurri hanno perso in trasferta a Sondrio (2-0) contro una squadra apparsa più concreta.

Prima sconfitta in serie D per il Seregno. Dopo quattro risultati utili consecutivi, gli azzurri sono stati piegati 2-0 in trasferta dal Sondrio, più concreto e capace di capitalizzare al meglio quanto costruito nell’arco dei 90’.

Decisiva è stata la doppietta di De Respinis, a segno al 14’ della prima frazione grazie anche ad uno svarione abbastanza evidente della difesa ospite, con Gritti e Mapelli colpevoli di aver mancato il rinvio, ed al 12’ della ripresa, in coda ad una manovra facilitata da un’uscita a vuoto di Lupu, che ha aperto la strada all’assist di Vono.

Su questa marcatura pesa il forte sospetto di un fuorigioco, non ravvisato dalla terna arbitrale. Poco più tardi, il direttore di gara Bonacina di Bergamo ha cacciato dal campo l’appena entrato Ravasi e Botticini per reciproche scorrettezze a gioco fermo. All’attivo dei brianzoli figurano due traverse, colpite ambedue le volte da Gritti su punizione, la prima a metà del tempo iniziale e la seconda al 22’ della ripresa.

Sondrio-Seregno 2-0

Marcatore: 14’ pt e 12’ st De Respinis (So).

Sondrio: Lassi; Fognini, Mara, Ambrosini, Botticini; Coppola (48’ st Yacoub), Cannataro; Vono (29’ st Salcone), Valente (21’ st Jamal), Beltrame (43’ st Valtulina); De Respinis (33’ st Della Cristina). A disp.: Guerci, Baggi, Porta e Di Cesare. All.: Nordi

Seregno: Lupu; Capelli, Ampollini (25’ st Ronchi), Gritti, Mapelli, Pribetti (37’ st Conti); Bonati (25’ st Calmi), Esposito, Romeo (4’ st Ravasi); Artaria, Grandi. A disp.: Mora, La Camera, Fasoli, Boselli e Cavalcante. All.: Ardito

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Note: ammoniti Coppola (So) per comportamento non regolamentare ed Esposito (Se) per gioco falloso; espulsi Ravasi (Se) e Botticini (So) al 20’ st per reciproche scorrettezze.

