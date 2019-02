Calcio, serie D: Seregno gelato dal Sondrio sul sintetico di Verano Brianza Seregno sconfitto dal Sondrio nella sfida di serie D giocata sul sintetico di Verano Brianza: un campo parzialmente coperto dalla neve che ha finito per favore i valtellinesi.

Allo stadio Casati di Verano Brianza, scelto per l’indisponibilità dello stadio Ferruccio di Seregno, che sta facendo i conti con un terreno in precarie condizioni e con il blocco della caldaia, il Seregno ha ceduto 2-0 al Sondrio, che ha così sconfitto per la seconda volta i brianzoli in questa stagione. La gara è stata disputata su un fondo in sintetico parzialmente coperto dalla neve, che ha finito con l’avvantaggiare i valligiani, più abituati degli azzurri a fare i conti con situazioni di questo genere.

In coda ad un primo tempo tutto sommato equilibrato, il ghiaccio lo ha rotto allo scadere l’ex caratese Antonucci, che da un passo ha insaccato un suggerimento dalla sinistra di De Respinis, innescato dallo scatenato Beltrame. Nella ripresa i locali hanno faticato oltremisura, venendo salvati in apertura dalla traversa su un diagonale di Damo. Il solo acuto degli uomini allenati da Ardito, in tribuna per squalifica, al pari di Fautario, Bonaiti e Pribetti, lo ha griffato al 34’ Gritti, che dal limite ha però calciato alto una punizione. Tempo due minuti e D’Amuri in contropiede ha siglato il raddoppio, facendo scendere in pratica con un po’ di anticipo il sipario.

Seregno-Sondrio 0-2

Marcatori: 45’ pt Antonucci (So), 36’ st D’Amuri (So)



Seregno - Le condizioni del terreno di gioco prima del match

(Foto by Paolo Colzani)

