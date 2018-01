Calcio, serie D: Seregno cade a Gozzano e la classifica torna dura - VIDEO VIDEO - Seconda sconfitta consecutiva per il Seregno nel campionato di serie D: un gol per tempo subito a casa del Gozzano capolista e la classifica torna a fare paura con la salvezza diretta che si allontana e il Castellazzo che torna sotto.

Seconda sconfitta consecutiva per il Seregno, al quale non è bastato tenere testa per una settantina di minuti alla capolista Gozzano, giocando meglio almeno all’inizio del secondo tempo, per conquistare un risultato positivo. Gli azzurri sono così rimasti inchiodati al terz’ultimo posto nella classifica di serie D, a sette punti di distanza dalla quattordicesima posizione, la prima che garantisce la salvezza diretta, mentre il loro vantaggio sul Castellazzo, penultimo, si è ridotto a quattro lunghezze e così anche lo spauracchio della retrocessione immediata, senza passare attraverso i playout, è tornato a fare capolino.

La gara è stata come detto equilibrata. Dopo un’occasionissima non concretizzata al 39’ da Artaria, bloccato da Gilli in uscita, i padroni di casa l’hanno sbloccata al 40’ con Messias, che ha battuto sul suo palo l’esordiente Sangalli.

Nella ripresa, gli ospiti hanno beneficiato di un rigore al 9’, per un fallo di mano di Evan’s, ma Artaria se l’è fatto bloccare da Gilli. I lombardi sono comunque rimasti in partita fino al 32’, quando Grandi con una brutta entrata da tergo su Emiliano ha rimediato l’espulsione. Con un uomo in più, i novaresi hanno chiuso i conti al 43’ con Gaeta.

Gozzano-Seregno 2-0

Marcatori: 40’ pt Messias (G); 43’ st Gaeta (G)

Gozzano: Gilli; Evan’s, Carboni (31’ pt Mikhaylovskiy), Guitto, Lunardon (23’ st Perez), Segato, Messias (40’ st Gulin), Gaeta (45’ st Rogora), Petris, Emiliano, Vono (25’ st Tordini). A disp.: Gattone, Gemelli e Di Giovanni. All.: Gaburro.

Seregno: Sangalli, Acquistapace (25’ st Pribetti), Gritti, Artaria, Gambino, Mara, Cannizzaro (33’ st Calmi), Cavalcante (1’ st Caon), Romeo (5’ st Capelli), Esposito (20’ st Grandi), Iori. A disp.: Lupu, Buccini, Borlina e Castella. All.: Andreoletti.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria.

