Calcio, serie D: Seregno batte Virtus Bergamo, firmato Artaria

Vittoria importantissima per il Seregno per puntare alla salvezza diretta in serie D. I brianzoli di mister Ardito hanno sconfitto di misura la Virtus Bergamo ancora con un gol di bomber Luca Artaria. Il gol del vantaggio e della vittoria è arrivato al 79’. Il Seregno sale a 30 punti in classifica nel girone B della D.

Nel girone A, 1-1 in trasferta per la Folgore Caratese sul campo di Borgosesia. Folgore a metà classifica con 32 punti.

