Calcio, serie D: Seregno ancora a punti, mercoledì ritorno al Ferruccio - VIDEO VIDEO - Nono risultato utile per il Seregno, che a Inveruno ha prolungato il suo momento positivo con l’ottavo pareggio consecutivoin serie D, fermando i padroni di casa sull’1-1. Mercoledì ritorno al Ferruccio (riaperto a metà) contro il Bra alle 14.30.

Nono risultato utile per il Seregno, che a Inveruno ha prolungato il suo momento positivo con l’ottavo pareggio di questa serie, fermando i padroni di casa sull’1-1, un risultato tutto sommato giusto. La gara è stata decisa dai gol di Mattia Iori al 20’ del primo tempo per gli ospiti e di Luca Botturi al 20’ della seconda frazione per i milanesi.

LEGGI Seregno, il Ferruccio riapre a metà: via libera per i tifosi in tribuna centrale

Le due contendenti si sono date battaglia a viso aperto. L’Inveruno può rammaricarsi per la traversa colpita in apertura dall’ex Andrea Lazzaro e per la strepitosa parata con cui il sempre più convincente Constantin Lupu ha negato la marcatura nel finale a Mario Chessa, mentre i brianzoli devono battersi il petto per non aver chiuso i conti una volta in vantaggio.

Clamorosa è stata in particolare l’opportunità non concretizzata da Luca Artaria a tu per tu con Stefano Frattini al 40’ del primo tempo. I seregnesi sono stati penalizzati strada facendo dagli infortuni che hanno messo kappaò Davide Rossi, vittima di una distorsione alla caviglia a ridosso dell’intervallo, e Manuel Romeo, azzoppato da una botta un attimo prima del pareggio locale.

Entrambi sono in dubbio per il turno infrasettimanale che mercoledì 17 gennaio vedrà il Bra di scena in un Ferruccio finalmente riaperto, almeno a metà. L’orario di inizio, per l’impossibilità di utilizzare le torri faro, è stato anticipato alle 14.30.

Inveruno-Seregno 1-1

Marcatori: 20’ pt Iori (S), 20’ st Botturi (I).

Inveruno: Frattini; Nava, Scannapieco, Botturi, Compaore (8’ st Bugno); Bonaiti, Di Gioia (34’ st Truzzi), Lazzaro; Corioni, Broggini (38’ st Panatti), Chessa. A disp.: Monzani, Ferrara, Cazzaniga, Citro, Galli e Puricelli. All.: Mazzoleni.

Seregno: Lupu; Ronchi, Gritti, Mara, Acquistapace; Romeo (20’ st Capelli), Rossi (43’ pt Cavalcante), Esposito; Artaria; Iori (34’ st Gambino), Grandi. A disp.: Sangalli, Buccini, Borlina, Pribetti, Cannizzaro e Caon. All.: Andreoletti.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Note: ammoniti Acquistapace (S), Scannapieco (I) e Lazzaro (I). Recuperi: 0’ pt, 5’ st.

