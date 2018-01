Calcio, serie D: sconfitta per il Seregno al ritorno al Ferruccio - VIDEO

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Paolo Colzani)

Seregno - Il pubblico di nuovo in tribuna al Ferruccio (Foto by Paolo Colzani)

Calcio, serie D: sconfitta per il Seregno al ritorno al Ferruccio

Brutto scivolone per il Seregno, che nella prima partita giocata allo stadio Ferruccio davanti al pubblico amico dopo due mesi e mezzo, grazie alla parziale agibilità all’impianto concessa la settimana precedente dalla commissione comunale di vigilanza, è stato superato 3-1 dal Bra, vedendo interrotta la serie di nove partite utili consecutive e vedendo allontanarsi in maniera significativa il traguardo della salvezza diretta, che ora dista sette punti.



Calcio, Seregno: l'esultanza azzurra dopo il gol di Iori

(Foto by Paolo Colzani)



La gara si è aperta con il vantaggio immediato dei locali, a bersaglio al 5’ con Mattia Iori, bravo nello sfruttare un assist di Alessandro Capelli per firmare il suo terzo gol nelle ultime quattro uscite. Poco alla volta, però, i piemontesi sono saliti di tono ed al 37’ hanno impattato con Marco Montante, capace di infilare di testa Constantin Lupu su corner di Paolo Beltrame. Nella ripresa, a dare uno scossone al match ha pensato dopo 8’ Manuel Spadafora, che in coda ad una progressione ubriacante ha infilato la rete del vantaggio per i suoi. La reazione dei brianzoli è stata improduttiva e così, dopo la traversa pizzicata poco prima della mezz’ora ancora da Spadafora, nel finale Paolo Beltrame ha chiuso i conti. Domenica 21, alle 14,30, il Seregno è atteso dalla difficile trasferta sul campo della capolista Gozzano.

Seregno-Bra 1-3

Marcatori: 5’ pt Iori (S), 37’ Montante (B); 8’ st Spadafora (B), 43’ Beltrame (B).

Seregno: Lupu; Ronchi, Mara, Gritti, Acquistapace (19’ st Pribetti); Capelli, Esposito, Cavalcante (26’ st Gambino); Artaria; Grandi, Iori. A disp.: Sangalli, Borlina, Quaggio, Cannizzaro, Caon, Castella e Romeo. All.: Andreoletti.

Bra: Bonofiglio; Besuzzo (20’ st Salamon), Rossi, Brancato, Gili Borghet (1’ st Mulatero); Tuzza, Dolce, Barale (46’ st Cavallera); Montante, Spadafora (35’ st Gasbarroni), Beltrame (47’ st Morra). A disp.: Pellissiero, Lazzaro, Tesio e Casassa. All.: Daidola.

Arbitro: Porcheddu di Oristano.

