Calcio, serie D: quarto risultato utile per il Seregno, ma il pari è amaro - VIDEO VIDEO - Una prestazione di ottimo livello non è stata sufficiente al Seregno per ottenere la prima vittoria casalinga della stagione in serie D. La Caronnese ha strappato il pari nel finale.

Una prestazione di ottimo livello non è stata sufficiente al Seregno per ottenere la prima vittoria casalinga della stagione in serie D. Opposta all’ambiziosa Caronnese, la formazione azzurra è stata fermata sul 2-2, venendo raggiunta soltanto in extremis. Gli ospiti si sono portati in vantaggio dopo appena un quarto d’ora, quando Lupu in uscita ha perso goffamente un pallone, innescando una mischia che Corno ha risolto insaccando alle sue spalle. La reazione locale è stata immediata ed al 22’ Grandi ha firmato il pareggio, svettando su una punizione di Gritti e battendo di testa Barlocco.

Al 33’ lo stesso centravanti ha completato il sorpasso, avventandosi su un traversone radente di Capelli solo sporcato dalla difesa rossoblù ed infilando di sinistro. Nella ripresa, quando il più ormai pareva fatto, al 41’ Lupu ha fallito l’intervento su un sinistro centrale di Villanova, spalancando la porta a Roveda, che da un passo non si è fatto pregare e ha realizzato. Nel finale, i padroni di casa ci hanno provato per due volte con Artaria, ma in entrambi i casi la fortuna ha voltato loro le spalle.

Seregno-Caronnese 2-2

Marcatori: 15’ pt Corno (C), 22’ e 33’ Grandi (S); 41’ st Roveda (C)

Seregno: Lupu; Capelli, Ampollini (16’ st Calmi), Gritti, Mapelli, Pribetti (37’ st Conti); Bonaiti, Esposito, Romeo; Artaria, Grandi (16’ st Cavalcante). A disp.: Mora, Ravasi, La Camera, Fasoli, Boselli e Ronchi. All.: Ardito

Caronnese: Barlocco; Costa, De Angeli (12’ st Pittarello), Pavan; Roveda, Gattoini, Di Munno (43’ st Barbera), Baldo; Villanova; Cominetti (12’ st Cazzaniga), Corno (43’ st Massaro). A disp.: Minerva, Mandracchia, Maggioni, Confalonieri e Diaferio. All.: Mazzoleni

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Note: ammoniti Capelli (S), Gattoni (C) e Costa (C). Recuperi: 1’ pt, 4’ st

